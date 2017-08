SAmfunnsforsker Jon Helge Lesjø er spent på hvordan sammensetningen på Stortinget blir. Meningsmålinnger tyder på at det blir jevnt. Foto: Alexander Nordby / NRK

I disse dager ser du dem på hvert gatehjørne. De mater deg med vafler, drops og deler ut roser og brosjyrer over en lav sko. De er nesten alltid på tilbudssida og de vil fortelle deg hvor mye bedre livet ditt blir dersom du gir dem din stemme.

– Det vi vet er at i stortingsvalg velger folk stort sett på parti, ikke på person, med noen unntak, sier samfunnsforsker ved Høgskolen i Innlandet, Jon Helge Lesjø.

Unntakene er politikere som profilerer seg og sine saker i så stor grad at de blir mer enn «bare» en representant for partiet. Eksempler på dette er Erna Solberg, Sylvi Listhaug og Karin Andersen.

– Dette er helt motsatt fra det vi ser i kommunevalg, der personene som topper lista betyr vesentlig mer, sier Lesjø.

Innlandets stemmer på Stortinget

Ifølge meningsmålingene må det samarbeides på både borgerlig og rød/grønn side for å kunne danne regjering. Men valget handler ikke bare om hvem som til slutt blir sittende i regjering, men også om hvem som representerer Innlandet på Stortinget.

– Det er jo om å gjøre å få fram de mest taleføre og dyktige folka som kan være gode representanter for sitt fylke, sier Lesjø.

For det er de som velges inn som avgjør hvilken politikk som føres. Enten ved å fremme sitt fylkes interesser på Stortinget, eller ved å bringe saker som er viktig for Innlandet inn for regjeringa.

– Det er alltid slik at det hjelper å sette dagsorden, eller legge press på regjeringa dersom du har markante politikere på Stortinget som kan representere Innlandet, sier Lesjø.

Han legger til:

– Men så har man også politikere som blir så viktige for partiet nasjonalt at de kanskje synes noe mindre lokalt. Det behøver slett ikke å være en ulempe, se for eksempel på SVs Karin Andersen, hun har etter hvert blitt SVs kanskje viktigste talskvinne innen sosiale saker.

Hva står på spill?

Hedmark og Oppland har seks distriktsmandater, samt ett utjevningsmandat hver.

De forskjellige meningsmålingene gjennom høsten har vist at mandater som tidligere har blitt sett på som «sikre» slett ikke er det.

– Det kan komme til å bli helt avgjørende for hvilken blokk som får flertall på Stortinget. Dersom de borgerlige får flertall vil de kunne høste resultatene av sin egen politikk de foregående årene. Dersom det skulle bli rød/grønt er det spennende å se hva som skjer med de reformene som er satt i gang, om de gjennomføres eller om de reverseres, sier Lesjø.