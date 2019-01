Innlandet får nytt storsykehus ved Mjøsbrua

Styret i Helse Sør-Øst har sittet sammen i Hamar i formiddag for endelig å vedta ny sykehusstruktur i Innlandet.

Innstillingen styret hadde på bordet i dag er i korte trekk denne:

at det skal bygges et nytt hovedsykehus for Innlandet ved Mjøsbrua

at det fortsatt skal være sykehusdrift ved to av dagens sykehus, mens to skal legges ned, det er ikke sagt hvilke. (Elverum, Hamar, Lillehammer, Gjøvik).

at Tynset sykehus fortsatt skal være akuttsykehus.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, vil ikke samle alle sykehusene i ett hovedsykehus, fordi det geografiske området er for stort.

Vedtaket som ble gjort enstemmig like før klokka 12 i dag, innebærer at det skal bygges et nytt hovedsykehus til 8,65 milliarder kroner ved Mjøsbrua. Prosjekteringen skal starte i 2024.

Les hele innstillingen som er vedtatt her:

Innstilling til vedtak om sykehusstrukturen Ekspandér faktaboks Styret gir sin tilslutning til et fremtidig målbilde for Sykehuset Innlandet HF slik det fremgår av saksfremstillingen. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. Styret understreker at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. Muligheter for trinnvis utvikling skal belyses. Styret ber administrerende direktør konkretisere det fremtidige virksomhetsinnholdet internt i Sykehuset Innlandet HF. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Det skal utarbeides et mandat for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold og tilhørende lokalisering. Resultatet av dette arbeidet skal presenteres for styret senest første halvår 2020. Styret forutsetter at Sykehuset Innlandet HF etablerer bærekraft på helseforetaksnivå. Dette vil være avgjørende for den videre utviklingen av helseforetaket. Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg. Side 2 av 21 Konseptfase skal starte i 2021, forutsatt at den økonomiske situasjonen for Sykehuset Innlandet HF er slik at det kan etableres økonomisk bærekraft på helseforetaksnivå for byggeplanene. Planleggingsrammen er 8,65 milliarder kroner (2018-kroner). Målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer en vesentlig endring av sykehusstrukturen i Innlandet. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.

Uavhengig av Oslo-sykehusene

Styreleder Svein Ingvar Gjedrem forsikrer at investeringen i Sykehuset Innlandet ikke skal bli hindret av sykehusplanene i Oslo.

Styret i Helse Sør-Øst skal også vedta sykehusstrukturen i Oslo i dag, og mange har ment at avgjørelsen der vil påvirke når det nye hovedsykehuset i Innlandet vil bli prioritert.

Debatt om plassering

Debatten i styret handlet først om fremst om lokaliseringen av det nye hovedsykehuset og ikke om det skal bygges eller ikke. Foto: Terje Hong

Debatten blant styremedlemmene i dag dreide seg ikke om hvorvidt det skal bygges et nytt, stort sykehus i Innlandet, men om plasseringen av det.

Styret i Sykehuset Innlandet har vedtatt at de vil ha det nye sykehuset ved Mjøsbrua, og det ble også sagt i et av punktene i innstillingen fra administrasjonen i Helse Sør-Øst.

Men mange var skeptiske til å bestemme lokalisering, før det er bestemt hvilke sykehus som skal legges ned og hvilke som beholdes. (Hamar, Elverum, Gjøvik, Lillehammer.)

– Bare fordi det er mest rettferdig?

Under debatten sa styremedlem Christian Grimsgaard at han ikke likte å gjøre et vedtak uten å kjenne omfanget av konsekvensene.

– Jeg skulle ønske vi slapp å vedta plassering, uten å vite hvilke sykehus som skal legges ned.

Han vil ha protokollført at plassering skal bestemmes senere.

Også styremedlem og ansatt Kirsten Brubakk tok til orde for at man burde bestemme plasseringen av det nye hovedsykehuset senere.

– Valgte Sykehuset Innlandet en tomt som ingen ville ha fordi det var mest rettferdig? De ansatte er mest opptatt av samling av kompetanse, sa hun under debatten.

Nestlederen i styret, Anne Cahtrine Frøstrup, svarte at dette er noe Sykehuset Innlandet ønsker selv.

– Ideelt sett burde vi ha visst hva vi skulle lagt ned, men vi må kunne klare flere parallelle prosesser, sa Frøstrup.

Et mulig storsykehus ved Mjøsbrua, tegnet av Norconsult. Foto: Norconsult

– Må ligge i en by

Etter at innstillingen til styret ble kjent i forrige uke, gjorde formannskapet i Hamar et vedtak om at de ønsker lokaliseringen utsatt. Ordfører Einar Busterud mener et nytt sykehus må ligge i en av Mjøsbyene.

– Innstillingen er i strid med Statens egne retningslinjer for bygging av store arbeidsplasser. De har ikke lært noe av Østfold, sier Busterud.

Etter alt å dømme vil Hamar sykehus bli lagt ned, mens det er antydet at Gjøvik kan bli beholdt. Elverum og Lillehammer er ikke nevnt.

Les også: