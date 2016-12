Innbrudd i enebolig

Politiet fikk melding om et innbrudd i en enebolig i Skåbu klokka 11 i dag. Politiet er på vei for å gjøre en åstedsundersøkelse. Innbruddet settes i sammenheng med et innbrudd i Sør-Fron i natt. En grå Opel Insignia er observert.