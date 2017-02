Ingvild Flugstad Østberg: – Savner Johaug

Fredag kom domsutvalget med sin dom i Johaug-saken. 28-åringen er dømt til 13 måneders utestengelse , en måned mindre enn innstillingen fra påtalenemnda i Antidoping Norge.

Dagen før dommen ble offentliggjort møtte Johaugs lagvenninner pressen på Sjusjøen, inkludert en av hennes nærmeste venner, Ingvild Flugstad Østberg. Det er vanskelig å mene noe om dommen, men det er en surrealistisk situasjon. Jeg savner henne i hverdagen, både på skirenn og på tur. Det er det rareste, at hun ikke kan være med på skirenn og nå i mesterskap, sa Østberg til NTB.

TRENER ALENE: Idrettens domsutvalg utestenger Johaug for 13 måneder.

På samme sted

– Det er spesielt, men det er verst for henne. Det er vondt at hun må gjennom dette, la hun til. Johaug er for tiden på hytta på Sjusjøen, men hun får som følge av suspensjonen naturlig nok ikke trene med landslaget under deres pre-camp til Lahti-VM. Det er veldig rart. Vi er på samme sted, men hun er i en helt annen situasjon. Jeg klarer ikke helt å sette meg inn det, forklarte Østberg, som fortalte at de likevel møtes i skiløypene. Vi har hilst i skiløypa, men så går hun videre og jeg i en annen retning. Det er rart, men det er nesten slik det må være, avsluttet hun.

Landslagssjefen er optimist Så spørs det om Østberg i det minste kan få lagvenninnen tilbake på startstreken til neste sesong, som også inneholder OL i Pyeongchang. Jeg er optimist med tanke på å få Therese klar til OL, sa landslagssjef Vidar Løfshus til NTB.

Han snakket med Johaug kort tid etter at domsavsigelsen på 13 måneder forelå, og han fortalte om en skiløper som er veldig langt nede. Hun hadde håpet hun skulle få en kortere straff. Men jeg håper at når hun får dette litt på avstand, så får hun tilbake glimtet i øyet og kan bruke OL som en motivasjonsfaktor, sa landslagssjefen.