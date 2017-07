Ingun ble nekta inngang med førerhunden på Brimi Fjellstugu

Søndag hadde Ingun Myhrvold og mannen Knut tilbragt hele dagen på fjelltur på Valdresflya sammen med to vennenpar før de tok turen til Brimi Fjellstugu der de skulle kose seg med et bedre måltid.

Det ble det imidlertid ikke noe av. Inguns førerhund Rhesus ble nektet opphold i restauranten – til tross for at loven sier at forbud mot husdyr på spisestider ikke gjelder for nyttehunder.

Ifølge forskrift om næringsmiddelhygiene § 15 hos Lovdata, gjelder ikke forbudet mot husdyr for nyttehunder som medbringes i de områdene av næringsmiddelforetak hvor kunder ordinært har adgang.

– Det skulle være dagens høydepunkt. Vi skulle avslutte en fin helg på fjellet med en stor og god middag. I stedet endte vi opp med pølser på en grill på en campingplass i Lom, forteller Ingun Myhrvold til NRK.

– Det såret meg enormt. Jeg ble veldig berørt og forlot stedet gråtende, sier hun.

La ut på Facebook

Mannen Knut Myhrvold forteller at han ble stående innen sammen med mannen som nektet Rhesus å være i restauranten.

– Han sa at det ikke spilte noen rolle at Ingun hadde førerhundbevis. Han mente at det kunne være gjester som var allergiske, og at andre gjester kunne komme til å klage på hunden, sier Knut Myhrvold.

FACEBOOK: Ingun Myhrvold la ut et innlegg på Facebook om opplevelsen på Brimi Fjellstugu.

– Vi skjønte at vi ikke hadde noe mer å hente, så vi dro. Jeg synes det er leit for de som jobber der som ikke hadde noe med dette å gjøre, men han hadde alle muligheter til å si unnskyld til Ingun, sier Myhrvold.

Ekteparet sønn Ivar Myhrvold forteller til NRK at han sendte en henvendelse til Brimi Fjellstugu søndag kveld fordi han ønsket en redegjørelse for hvorfor moren hadde blitt behandlet slik. Han ble lite imponert av svaret han fikk, og mener fremdeles moren fortjener en ordentlig unnskyldning.

KOMMUNIKASJON: Inguns sønn Ivar Myhrvold har vært i dialog med Brimi Fjellstugu. Foto: SKJERMPDUMP

Mandag valgte Ingun Myhrvold å fortelle om opplevelsen i et innlegg på Facebook.

– Jeg vil bare at at andre skal slippe å oppleve noe lignende, og jeg synes det er på tide at de der oppe kommer på banen og kommer med en unnskyldning, forklarer hun.

Vil sette seg inn i regelverket

Vegard Brimi ved Brimi Fjellstugu sier at han først ikke så at det var en førerhund, men at Ingun og ledsageren aldri ble nekta inngang.

– Det var så mange som satt inne i Fjellstua. Jeg så at det var en svart hund på vei ned i spisesalen da sa jeg «du må ikke gå ned i spisesalen med hunden din», da var ikke jeg klar over at det var en førerhund. Det har jeg beklaga, sier Brimi.

På grunn av hensyn til folk med allergi og andre som er redd for hund har de ved Brimi Fjellstugu en regel på at det ikke skal være hunder i spisesalen. Brimi sier han nå vil sette seg inn i reglementet for førerhunder.

– Jeg kan ikke alle disse reglene og paragrafene knytta til hva en person med førerhund har rett på. Det må jeg nå lære meg, sier Brimi.

Brimi sier at han har sendt en melding til Ingun hvor han beklager hvis hun føler seg støtt.

– Jeg skrev at jeg beklager hvis jeg hadde fornærma henne hardt. Det var ikke meninga, men at det var hunden i spisesalen som var mitt fokus, sier Brimi.

– Når jeg jobber med folk, går det galt av og til. Jeg har lært av dette, sier Brimi.