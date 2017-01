Ingen verdenscuppoeng på Kokslien

Mikko Kokslien fra Søre Ål IL gjorde det vrient for seg selv under søndagens verdenscuprenn i kombinert i Finland med 45. plass i hoppbakken. Selv etter et brukbart langrenn endte Kokslien ikke høyere enn 32. plass og dermed ingen verdenscuppoeng.