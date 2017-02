Alvorlig ulykke på riksvei 3

To personer sitter fastklemt etter en kollisjon mellom en bil og en trailer på riksvei 3, nord for Rena ved Hovdmoen i Åmot. Ifølge politiet fikk traileren sleng på hengeren og traff en møtende bil. Veien er stengt, og anbefalt omkjøring er via E6.