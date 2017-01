Ingen skadd i brann ved Rondablikk Høyfjellshotell

Det var rett før klokka tre i natt at politiet fikk melding om brannen. Eier av Rondablikk, Ola Moe, sier han er glad for at ingen ble skadet.

Trodde hele hotellet stod i brann

Moe befinner seg akkurat nå på Tenerife, der han er involvert i et byggeprosjekt.

– Jeg våknet opp til informasjon som tilsa at hotellet stod i brann. Jeg er tross alt veldig lettet for at dette var feil, og for at ingen er skadd, sier Moe til NRK.

Moe sier at brannen dessverre får en del konsekvenser for hotellet, men at det jobbes med å finne alternative løsninger for innkvartering av bygningsarbeidere og ansatte.

Omdiskutert brakkerigg

Den nedbrente brakkeriggen var forsikret for 3,5 millioner kroner, og hadde i alt 70 brakker, opplyser daglig leder i Modulforvaltning AS, Lasse Røssland, som eier brakkeriggen.

Brakkeriggen har vært omdiskutert i lokalmiljøet fordi den er godt synlig i friluftsområdet rundt hotellet. Eier av hotellet, Ola Moe, fikk i november beskjed fra kommunen om at han måtte komme med en skriftlig søknad dersom han skulle bruke en så stor rigg til bygging og renovering av hotellet.

Ikke søkt om tillatelse

Den søknaden er ennå ikke kommet, men kommunen opplyser at riggen heller ikke har vært i bruk, så langt de kan se.

– Vi har hatt et visst tilsyn i området, sier byggesaksbehandler Ivan Wattum i Nord-Fron kommune.

I tillegg til den store brakkeriggen brant det ned to bygninger. Den gamle personalboligen var ikke forsikret siden bygningen skulle rives, den andre var en bygning som gikk under navnet Slottet, og som også ble brukt til personalbolig.

Denne eies av hotellets tidligere eier, Kai Thorkildsen, som har leid den ut til hotellet de to siste årene. En bil som stod ved byggene er også utbrent.

KALT UT: Mannskap fra fire forskjellige stasjoner i Gudbrandsdalen har vært med på slokkinga. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kontroll

Brannvesenet driver nå med etterslokking på stedet. Politiet starter etterforskning så snart det er mulig.

BRANT NED: Bygningene ble totalskadd i brannen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK