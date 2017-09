Ingen omkamp – Braut skal slaktes

NRK skrev fredag om den 15 år gamle oksen, myten og legenden Braut, som er far til 300.000 kuer og okser i over 30 land. Men mandag 18. september klokka 13 skal han etter planen avlives. Han er ansett som utrangert.

Engasjementet har vært stort. I løpet av helga har en innsamlingsaksjon fått inn nok penger til å gi Braut en pensjonisttilværelse på Dale Store gård i Østfold.

Andreas Bjørneby og samboer Anette Westgaard er klare til å ta imot storoksen, men det blir altså ikke noe av.

– Braut har jo en alder på 15 år, noe som er en veldig høy alder for en okse. Vi ønsker ikke at han skal måtte vente til han blir alderstynget og sjuk, så vi mener at det er riktig å gjøre det nå, så vi står fast på det, sier Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i Geno.

Mange ville redde Braut

En innsamlingsaksjon på nettsiden gofundme.com, der folk kan donere penger, fikk inn store summer i løpet av helga, etter at Bjørnebye la ut denne annonsen der.

«– Vi jobber med et forslag til eierne om at han skal få leve sine siste år på gress og i skog og mark på Dale Store gård.(...) Vi håper på at eierne vil åpne for å gi ham en fin pensjonisttilværelse i stedet for at det er slutt på mandag.»

Dale Store gård i Gressvik i Østfold har gjennom tiden tatt til seg mange dyr av ulike grunner, og flere av dem lever der som pensjonister allerede.

Nå er Andreas Bjørnebye overveldet over responsen.

– Den har vært overveldende positiv. Virkelig. Det er rørende, syns jeg.

Ikke redd for å få kjeft

Men søndag kveld gjør altså Sverre Bjørnstad i Geno det klart at det ikke blir aktuelt å sende Braut til Østfold. Han skal slaktes som planlagt klokka 13.

At så mange engasjerer seg synes han imidlertid er en fin ting.

– Det viser jo et engasjement både for dyr og dyrevelferd, som er positivt. Men Braut har levd et godt liv og han har satt spor etter seg. Og så avslutter vi nå før han skal måtte gå gjennom en periode der alderen tynger, sier Bjørnstad.

Han foreslår at pengene som er samlet inn kanskje kan brukes til omplassering av dyr som har livet foran seg i stedet.

Andreas Bjørneby har sagt at de som har gitt penger skal få dem tilbake hvis det ikke blir noen flytting, eller at pengene kan gå til andre dyr på gården som allerede er der i pensjon.