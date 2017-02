Ingen livstruende skadd etter frontkollisjon

Avslår felling av ulv

Ulven som har oppsøkt et gårdstun og som mulig har tatt en hund i Trysil, blir ikke felt. Det er ikke mistanke om at ulven utviser unormal atferd og felling anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt, skriver Miljødirektoratet. Ulven er et av dyrene som ble merket tidligere i vinter.