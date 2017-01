Ingen dieselforbud i Innlandet

Lufta i byene i Hedmark og Oppland er så bra at det ikke er aktuelt med forbud mot dieselbiler som i Oslo.

– Nå om dagen er det greie forhold. Det er ikke noe problem med lufta med tanke på både svevestøv eller nitrogendioksid, sier Gudbrand Skinnerlien, som er helsevernrådgiver i Lillehammer kommune.

For 10 år siden var utslipp av CO2 viktig, og da var diesel bedre enn bensin. I dag er situasjonen annerledes.

Helsevernrådgiver Gudbrand Skinnerlien, anbefaler folk å kutte ut dieselbilen når de tenker på å bytte bil neste gang. Foto: Stein Schinstad / NRK

– Med tanke på nitrogenforbindelser, så er det bileksos, først og fremst fra dieselbiler som faktisk forurenser mer. Når det blir veldig kaldt så øker utslippene av nitrogendioksid, og da kan det være snakk om 10 til 40 ganger mer enn en bensinbil. Så det er det som er årsaken til at Oslo fokuserer på at man tar ut dieselbilene.

Blir «lokk» over hovedstaden i morgen

Om vinteren oppstår det av og til et fenomen som kalles inversjon, der temperaturen øker jo høyere du kommer i troposfæren, i stedet for det vanlige, at det blir kjøligere høyere opp. Samtidig legger den kalde lufta seg nærmest bakken. Siden kald luft er tyngre enn varm luft, er et luftlag med en inversjon svært stabilt, og fungerer som et «lokk» over byen.

– Skal du bytte bil, så er det beste elektrisk drift, hybrid bil. Eller se på om det finnes gode bensin alternativ, ikke bare fokusere på det økonomiske at det er billigere å kjøre dieselbil, sier Skinnerlien.

