Ingen avgjørelse om ulvefelling før til høsten

Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i vinter, men det er regjeringen ved Klima- og miljødepartementet som treffer den endelige beslutningen om lisensfelling. Beslutningen fattes blant annet på bakgrunn av internasjonale forpliktelser samt Stortingets vedtatte bestandsmål om fire til seks ulvekull årlig.

Når Klima- og miljødepartementet skal behandle spørsmålet om lisensfelling av ulv er ikke bestemt, men statssekretær Lars Andreas Lunde (H) sier 1. oktober er en viktig tidsfrist.

– Da starter lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. Vår erfaring er at denne type vedtak påklages av svært mange, og både klagefristen og hensynet til forsvarlig saksbehandling gjør at det tar noe tid å behandle klagesaken, sier Lunde.

Han minner om at i fjor forelå departementets vedtak i klagesaken om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 27. september.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesonen gjelder fra 1. januar til og med 15. februar 2018. Fellingsperioden av ulv utenfor sonen er fra 1. oktober i år til 31. mars 2018.