Il Tempo Gigante til Høyesterett

Striden dreier seg om hvem som har opphavsretten til bilen Il Tempo Gigante etter at animatøren og filmskaperen Ivo Caprino i 1968 innledet et samarbeid med forfatteren, humoristen og tegneren Kjell Aukrust.

Den legendariske racerbilen ble omskapt fra tegning til modellen som ble brukt i den like legendariske filmen «Flåklypa Grand Prix» og også bygd i virkeligheten der den deltok i alt fra dragrace i Fyresdal til attraksjon i familieparken.

Det var Bjarne Sandemose, ansatt i Caprino Filmcenter, som var ansvarlig for byggingen av bilen.

Bygde berg- og dalbane

Etter at Hunderfossen familiepark i 2015 bygde berg-og-dalbanen Il Tempo Extra Gigante, reagerte Caprino-arvingene og gikk til søksmål.

De mener Il Tempo Extra Gigante er basert på filmbilen. Aukruststiftelsen hevder på sin side at den ble laget på bakgrunn av Kjell Aukrusts originale tegninger.

Vant en rettsrunde hver

Partene har så langt vunnet hver sin runde i retten. I oktober 2015 kom Sør-Gudbrandsdal tingrett fram til at attraksjonen ikke er en ulovlig etterligning av filmbilen. Men i januar i år kom Eidsivating lagmannsrett fram til at berg-og-dalbanen ikke kan markedsføres under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter.

Nå er Høyesteretts ankebehandling berammet til å starte 17. oktober. Det er satt av tre dager til behandlingen. Avgjørelsen i saken vil foreligge to til tre uker etter ankeforhandlingen.