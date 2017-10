– Taper vi nå, vil det få dramatiske konsekvenser for vår mulighet til å kunne ivareta arven etter Kjell Aukrust.

Det sier Lars Espen Aukrust som er styreleder for Aukruststiftelsen.

I HØYESTERETT: Are Stenvik, advokat for Aukruststiftelsen. Foto: Arne Sørenes / NRK

Uenigheten står mellom de gamle samarbeidspartnerne Caprino Filmsenter på den ene siden, og Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen på den andre. I dag er det Aukruststiftelsen sin advokat Are Stenvik som forklarer hvorfor de mener å ha opphavsretten til den unike Flåklyabilen.

Caprino Filmesenter gikk til søksmål mot familieparken etter at de bygde berg- og dalbana Il Tempo Extra Gigante i 2014. Remo Caprino mente den lignet for mye på den kjente racerbilen Il Tempo Gigante, som faren Ivo Caprino fikk laget til filmsuksessen Flåklypa Grand Prix.

Il Tempo Gigante har spesialkonstruerte bildekk med stålinnlegg, og sju lag med revnetting innstøpt i kautsjuk gummilegering fra de Vest Indiske øyer.

– Det hele er både kostbart og dumt, sa Remo Caprino da saken var oppe i Lagmannsretten i fjor. Der vant han, og det håper han å gjøre igjen.

– Disse rettighetene er viktig å få avklart, sa Caprino før retten ble satt i dag.

Il Tempo Gigante ble tegnet alt i 1968 av opphavsmann og forfatter Kjell Aukrust. Etter at han gikk bort i 2002 har Aukruststiftelsen ivaretatt rettighetene til alt Aukrust skrev og tegnet, også Il Tempo Gigante.

STRIDENS KJERNE: Remo Caprino i bilen som han mener faren forandret såpass mye fra Aukrusts tegninger, at rettighetene tilfaller ham. Foto: Torunn Myhre / NRK

Det er her stridens kjerne er. Remo Caprino mener faren videreutviklet Il Tempo Gigante i så stor grad at Caprino Filmsenter også har opphavsrett til bilen.

– Jeg synes motparten nedvurderer min far ganske grusomt, og det kan jeg ikke akseptere, sier Remo Caprino.

Han tapte imidlertid i Tingretten, men vant i Lagmannsretten.

Det siste var motparten, Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark, overrasket over.

FORVENTER Å VINNE: Konsernsjef Per Arne Slapø ved Hunderfossen Familiepark tror på seier i Høyesterett. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Det var en veldig klar seier for våre synspunkter i Tingretten, sier Per Arne Slapø, konsernsjef i Hunderfossen Familiepark. Han peker også på at det var en delt avgjørelse i Lagmannsretten.

SPENT: Avgjørelsen i Høyesterett er avgjørende for vår aktivitet, sier leder for Aukruststiftelsen, Lars Espen Aukrust. Foto: Arne Sørenes / NRK

Styrelederen i Aukruststiftelsen, Lars Espen Aukrust, sier opphavsrettighetene er viktige for å drifte Aukrustsenteret, og at et tap er nødt til å få konsekvenser.

– Ludvig er veldig redd for å tape, men Solan er optimistisk, sier Aukrust som selv innrømmer å følge Ludvig i frykten for å tape.

Nå er det opp til Høyesterett å sette sluttstrek for rettighetene rundt Norges mest spesielle bil.