Det opplyser politiet i en pressemelding.

Det var fredag at politiet gikk ut med at en mann fra Ringsaker var siktet for falsk forklaring i forbindelse med drapet på Janne Jemtland . Mannen hadde tidligere forklart seg som vitne i saken. Det skal ha skjedd den 17. januar. Politiet ba fredag om at mannen ble fengslet, men fikk ikke medhold av tingretten. Politiet anket kjennelsen til lagmannsretten.

Les: Siktet i Jemtland-saken fengsles ikke

Løslatt

IKKE SIKTET: Det var fredag at politiadvokat Andre van der Eynden fortalte at en mann var siktet for å ha gitt falsk forklaring. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Mandag morgen opplyser politiet at mannen ikke lenger er siktet, og at han ble løslatt søndag.

– Innlandet politidistrikt har avklart rollen til mannen som var siktet for uriktig forklaring, skriver politiet i en pressemelding.

I løpet av helga skjedde det en viktig utvikling i saken. Mannen ville likevel forklare seg for politiet, og samarbeidet med politiet for å ettergå sin egen forklaring. Det resulterte i at mannen ikke lenger er siktet for å ha gitt uriktig forklaring, og han ble løslatt søndag ettermiddag.

– En påkjenning

Mannens forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen opplyser at det har vært flere lange, frivillige avhør i løpet av helga.

– På bakgrunn av forklaringen som er avgitt er han blitt løslatt av politiet.

Han opplyser at årsaken til at mannen først ikke ville forklare seg for politiet, var at han ønsket bistand av advokat.

– Hva var det men hans forklaring politiet ikke mente stemte?

– Jeg vil ikke gå i detaljer om forklaringens innhold. Det som er situasjonen er at den siktelsen som forelå ikke lenger har gyldighet.

Mejdell Jakobsen vil heller ikke si noe om hans klients relasjon til den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland.

– Hvordan har han opplevd dette?

– Det er alltid vanskelig og tungt å bli pågrepet av politiet. Det sier seg sjøl. Men han er glad for at han nå er løslatt.

– Ble skutt

Politiet bekreftet på en pressekonferanse fredag at Janne Jemtland ble skutt og drept utenfor sitt eget hus i Veldre i Brumunddal natt til 29. desember. Ektemannen ble siktet for drapet den 12. januar. I avhør har ektemannen forklart at skuddet gikk av ved et uhell. Han nekter fortsatt straffskyld for forsettlig drap.