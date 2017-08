Ikke bevist at foreldre forgiftet datteren

– Familien ble veldig glade for henleggelsen. De synes det er en veldig lettelse at saken er avsluttet, sier familiens bistandsadvokat, Ida Helene Braastad Balke.

Besøksforbudet foreldrene ble ilagt ble opphevet i mars og datteren flyttet da hjem til foreldrene igjen. Politiet mente hun ikke lenger var i fare. Kvinnen, som er i 30-åra, har ME og er pleietrengende.

Nå sier statsadvokaten at saken er avsluttet.

– Saken har vært gjennom en omfattende etterforskning. Det har ikke vært mulig for politiet å bringe klarhet i hva som har skjedd og saken er da henlagt etter bevisets stilling, sier statsadvokat Iris Storås.

Siktet etter at datteren ble akutt sjuk

Foreldrene ble siktet for å ha forgiftet datteren etter at hun ble akuttinnlagt på sjukehus fem ganger i løpet av få måneder. Da sjukehuset fant legemiddelet Dapson i blodet hennes, varslet de politiet. Stoffet er en type antibiotika som er lite brukt i Norge og kvinnen reagerte allergisk da hun fikk det i seg. Politiet mente foreldrene visste det og det var bakgrunnen for at de ble siktet og fikk forbud mot å ha kontakt med datteren.

Datteren hadde vært pasient på en klinikk i Polen flere ganger og skal ha fått medisinen der. Da moren forsto at hun ble sjuk av tablettene, kastet hun resten i søpla har hun forklart.

Nå er moren svært glad for at saken er formelt henlagt.

– Det betyr jo på en måte at de blir ansett for å være uskyldige. Påtalemyndigheten har ikke kunnet bevise at de har gjort noe straffbart, sier Braastad Balke.

Vurderer å forfølge saken

Bistandsadvokaten forteller at foreldrene er forferdelig slitne etter perioden med mistanke og besøksforbud. Hun tror ikke de kan si seg helt ferdige med saken ennå fordi det er mange ting de ønsker å få belyst nærmere.

– Det dreier seg om sjukehusets rolle, fylkesmannens rolle og Helsetilsynets rolle. De opplever at datteren har fått dårlig behandling på sjukehuset og at de som familie har fått lite hjelp, lite bistand og lite innsyn.

Datteren har fortsatt store helsemessige problemer. Bistandsadvokaten sier familien har en tenkepause nå, før de vurderer om de vil ta saken videre, enten ved å kreve mer innsyn eller eventuelt erstatning.