– Jeg synes det er passivt og tilbakeskuende når man ser idrettsstyrets tidligere vedtak, sier lederen for Telemark idrettskrets, Geir Berge Nordtveit.

Sammen med Oppland, Trøndelag og Hordaland idrettskrets har Telemark foreslått utredning av en mulig OL-søknad i 2030.

I de ferske saksdokumentene til idrettstinget som holdes i mai, kommer det imidlertid frem at idrettsstyret ikke støtter forslaget.

– Det norske samfunnet må stå samlet om å søke et fremtidig OL og Paralympiske leker. Det er til syvende og sist idretten som må bestemme seg og myndighetene må bli med, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Dyre søknadsprosesser

De siste årene har Norge brukt store summer på OL-søknader. En oversikt NRK har laget viser at Tromsø, Trondheim og Oslos ønske om arrangere olympiske leker i 2014, 2018 og 2022 har kostet norske skattebetalere 330 millioner kroner.

VURDERER ENDRING: Brørby sier det kan bli aktuelt å endre ordlyden i kretsenes vedtaksforslag for å nærme seg idrettsstyrets innstilling.

Lederen for Oppland idrettskrets, Berit Brørby, er ikke overrasket over at idrettsstyret sier nei til å utrede en ny OL-søknad i 2030.

– Jeg stusser litt over at idrettsstyret ikke er klare til å starte en utredning. Det er pussig, sier hun.

I saksdokumentene til det kommende idrettstinget foreslår idrettsstyret selv å sondere en fremtidig norsk OL-søknad med Stortinget og regjeringen. Idrettskretsene mener idretten selv må ta tak før det offentlige kobles inn.

REAGERER: Nordtveit sier idrettskretsenes intensjon har vært å gi idrettsstyret en fullmakt om støtte uten bindinger.

– Jeg synes prinsipielt idretten bør være i dialog med IOC og komme frem til et fremforhandlet utkast man kan diskutere med politikerne, sier Geir Berge Nordtveit i Telemark idrettskrets.

Han får støtte fra sin kollega i Oppland.

– Politikerne er nødt til å være med, men spørsmålet er hvem som skal legge egget først. Hvis ikke idretten skal mene noe eller være initiativtaker til å starte en utredning – hvem skal da gjøre det?, spør Brørby.

Vil ikke ta ny kamp

Idrettspresidenten har flere ganger uttalt at idretten ikke klarer å ta kampen om et nytt OL alene. Til det er kostnaden for stor, mener Tvedt. Han peker på at det allerede er brukt mye penger fra idretten uten at det har blitt behandlet i Stortinget. Det kan ikke gjøres en gang til, sier han.

LANGT FREM: – Det er ikke sånn at verden bare står og venter på Norge, sier Tom Tvedt.

– Er det ikke opp til idretten å jobbe for et OL?

– Jo det er det. Hvis du leser forslaget til vedtak, er det en anbefaling til idrettstinget om videre fremdrift, så må idrettstinget gjøre de vedtak som gagner saken best. Dette er vår anbefaling.

– Hvis Sverige får tildelt OL/PL i 2026 vil et evtuelt nytt OL til Norge ligge langt frem tid. Nasjonen må være samlet, myndighetene må ønske det, og idretten må ønske det, sier Tvedt.

