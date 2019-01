Det var i høst at mannens idrettsklubb sendte et brev til politiet.

En tidligere utøver meldte fra om at han var blitt utsatt for overgrep av treneren. Politiet satte i gang en omfattende etterforskning og mener å ha avdekket overgrep som strekker seg helt tilbake til 80-tallet. Politiet har vært i kontakt med over 60 personer som de mener kunne ha vært utsatt for overgrep.

Mannen er siktet for voldtektsforsøk, seksuell omgang med mindreårige, for å ha utnyttet sin posisjon og stilling, og for å ha forsøkt å påvirke vitner. Strafferammen er på 10 års fengsel.

Ni saker

AVDEKKET: Politiadvokat Henning Klauseie mener overgrepene har pågått siden tidlig på 80-tallet. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt opplyser at overgrepene mot guttene skal ha skjedd i forbindelse med mannens verv som trener og leder. Overgrep skal også ha skjedd i forbindelse med at mannen har vært oppnevnt som verge for unge, mindreårige asylsøkere.

– Det skal ha skjedd både i forbindelse med trening, konkurranse og privat samvær, og både i inn- og utland, sier Klauseie.

Flere fornærmede forteller at overgrepene skal ha startet i forbindelse med massasje og restitusjon, og så utviklet seg til seksuelle overgrep. For enkelte av de fornærmede skal overgrepene ha skjedd mange ganger.

– Totalt har vi opprettet ni saker som gjelder seksuelle overgrep eller forsøk på det. Men vi frykter at det er en del mørketall her, opplyser politiadvokaten, som ber de som kan ha blitt utsatt for overgrep om å ta kontakt med politiet.

Flere saker er foreldet. Han skal ha forgrepet seg på gutter i idrettsklubben der han var sentral helt tilbake fra 1980-tallet og fram til 2011–12.

Enslige asylsøkere

TILSTÅR: Mannens forsvarer Vegard Aaløkken bekrefter at hans klient erkjenner flere av forholdene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Politiet mener også å ha avdekket overgrep mot enslige asylsøkere i forbindelse med at mannen var verge.

– Det er her vi har kommet kortest i etterforskninga, men flere av de vi har vært i kontakt med opplyser at de har blitt utsatt for overgrep. De har følt det veldig vanskelig. De har ikke klart å si fra om det, ikke visst hva som var lov og ikke lov, og de har følt at de var i et avhengighets- og underordningsforhold.

Flere av idrettsungdommene har også sagt at de har følt på skam og skyld, spesielt når det har dreid seg om en gutt og en mann, men at det er lettere å snakke om dette nå.

– De forteller at dette har vært tungt å bære på, og at det har påvirket livskvaliteten deres, sier Klauseie.

Tilstår noe

Politiet ser også alvorlig på at mannen har forsøkt å få involverte til å lyve til politiet.

Politiet etterforsker fortsatt saken og håper å avslutte den i vår.

Mannens forsvarer, Vegard Aaløkken opplyser at hans klient har tilstått noen av forholdene.

– Han tilstår å ha trådt over noen grenser ovenfor noen personer uten at jeg vil gå nærmere inn på faktum mens saken fortsatt etterforskes.