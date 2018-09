Ida Eide begraves i dag

Det er ventet stort oppmøte til begravelsen klokka 14 fredag.

– Det er ventet at mange fra skimiljøet deltar i begravelsen, sier pressekontakt Rolf Nereng.

Han opplyser at familien ikke ønsker at pressen skal være til stede inne i kirka under seremonien, men at det er satt opp høyttalere på utsiden.

Minnesamværet etter begravelsen skal foregå på Beitostølen Helsesportsenter.

LANGRENNSLØPER: Dette bildet av Ida Eide er tatt under NM i 2009.

Eget minnefond

Familien har opprettet et eget minnefond i Ida Eides navn.

– Minnefondet vil dreie seg om akutt behandling av idrettsutøvere og familien har mange konkrete tanker rundt det. De skal sette seg ned og lage retningslinjer for dette etter begravelsen, sier Rolf Nereng til avisa Valdres. «Ida Eides minnefond for førstehjelp i idretten» er navnet på fondet.

I dødsannonsen opplyser familien om at bidrag til i minnefondet verdsettes.

Eides familie sendte ut denne kunngjøringen via NTB mandagen etter dødsfallet:

«Det er med dyp sorg vi bekrefter at Ida Eide døde på Ullevål sykehus i går som følge av at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim lørdag. Familien er svært takknemlig for all den støtten vi har fått i denne uvirkelige situasjonen og ber om forståelse for at vi ønsker å bruke tiden fremover sammen med våre nærmeste. Med hilsen familien og samboer».

VENNER: Flere personer fra skilandslaget var tilstede i Ida Eides begravelse. Her ses blant annet Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ragnhild Haga. Foto: Even Lusæter / NRK

Falt om under mosjonsløp

Ida Eide falt om under mosjonsløpet Norgesløpet på Jessheim lørdag 1. september. Dagen etter ble hun erklært død. Eide er søster av landslagsløperen Mari Eide og var en svært god venn av Therese Johaug.

Den aktive kvinnen satset på langrenn som ung og deltok i flere norgesmesterskap og FIS-renn da hun var aktiv som skiløper. Hun tok blant annet en bronsemedalje i sprint under junior-NM for Øystre Slidre IL for en del år tilbake.

Eide var den eldste av tre søstre, og lillesøstrene Mari og Hilde er begge fortsatt aktive i idretten. Mari er på landslaget i langrenn.

– Det er en vanskelig situasjon for de aller fleste – og spesielt for Mari som søster. Ida har vært en venn for mange i langrennsfamilien og da føles dette nært for flere også, sa landslagssjef Vidar Løfshus til NRK kort tid etter dødsfallet.

– Tiden må på en måte lege alle sårene. Vi klarer ikke sette oss inn i situasjonen som Mari er i. Vi må støtte henne best mulig slik at hun klarer seg fremover, sa landslagssjefen.