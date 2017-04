I fengsel igjen etter fem månader

Ein overgrepsdømt mann i 50-åra vart varetektsfengsla fem månader etter å ha blitt lauslaten på prøve. Mannen er tidlegare politimann og vart i 2010 dømt 10 års forvaring for overgrep mot barn. 1. februar vart han sikta for eige av barnepornografisk materiale. Han sit framleis i varetekt, og retten meiner det framleis er fare for gjentaking ifølge oa.no.