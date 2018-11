I dag skal VM-avgjørelsen falle: Miljøorganisasjon krever utsettelse

Kampen står mellom Narvik og Hafjell/Kvitfjell, og for en knapp uke siden ble førstnevnte innstilt av Norges Skiforbund sin arbeidsgruppe som kandidat til å søke om å bli VM-arrangør. Den avgjørelsen er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon svært kritisk til.

– Vi mener Skistyret bør legge langt mer vekt på miljøhensyn, og at evalueringsrapporten de har bestilt, ikke er i nærheten av å holde mål på dette feltet. De bør utsette beslutningen til de har fått beregnet miljøkonsekvensene skikkelig, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

KREVER ENDRING: – Ny infrastruktur og cruiseskip som overnatting er blant flere unødvendige miljøbelastninger ved Narviks søknad, sier Anja Bakken Riise. Foto: Selma Joner / NRK

Skiforbundet kontrer

– Jeg syns det er veldig fint at de bryr seg, men at de kommer til media før oss, tenker jeg er litt rart, sier lederen for skiforbundets arbeidsgruppe, Terje Lund.

Han påpeker videre at miljø og bærekraft er betydelig vektlagt i avgjørelsen, og at begge kandidatene har lagt et betydelig miljøprogram til grunn med ambisjoner om å være verdensledende på området. Miljøhensyn er likevel noe Lund mener må vurderes opp mot andre verdier.

– Mye av kritikken går ut på ekstra flyreiser opp til Narvik. Hvis det virkelig er slik at man mener dét skulle ekskludere en kandidat, vil det bety at større kultur- og idrettsbegivenheter i Norge ikke kan foregå andre steder enn det sentrale østland, sier Lund.

STÅR PÅ SITT: Terje Lund har redegjort for arbeidsgruppas vurderinger. Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Videre påpeker han at arbeidsgruppens hovedoppdrag har vært å finne den kandidaten som har et konsept som er så bra at Norge faktisk kan få VM.

Uaktuelt med utsettelse

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, sier til NRK at det ikke er aktuelt å utsette styremøtet på grunn av medieutspillet til Framtiden i våre hender. I likhet med Lund, stiller han spørsmål ved miljøorganisasjonens fremgangsmåte.

– Vi stusser over at de ikke kontakter oss direkte, men henvender seg til NRKs lokalkontor som holder til i regionen til en av søkerne, sier Graff.