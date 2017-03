Blant annet skal han gå skoleveien med barn i Slettås i Trysil som ikke tør å gå til bussen alene, fordi de er redde for ulv.

Du kan følge deler av Vidar Helgesens besøk i Trysil i NRK Hedmark og Opplands ettermiddagssendinga fra klokka 14:

Bekrefter spor

Her kan han også få se ferske ulvespor ved butikken i Slettås. Ifølge Stein Arne Brendryen i SNO har de i dag funnet spor etter minst fire ulver.

– Vi har funnet spor i sentrum i Slettås, og ulvene har også vært innom flere gårdsplasser. Sporene er ifra i natt, sier Brendryen.

BESØK: Bente Øverås hadde i natt besøk av ulv på eiendommen sin, i dag får hun besøk av Helgesen. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Direktør i SNO, Pål Prestrud, sier at også ulvenes radiosendere bekrefter at de i natt var i Slettås og har vært nærgående over lengre tid.

– Det ser ut til å være tispa som leder an med seg har hun hannen og to valper. Det er nok maten og tilgang på elg som gjør at de har holdt seg her i en periode, sier Prestrud.

Ulven har blant annet fulgt elgspor over eiendommen til Bente Øverås. Hun skal følge være med når Helgesen skal gå barnas skolevei.

– Viktig at han kommer

KOMMER: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen får møte lokalbefolkning og politikere når han kommer til Trysil. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Etter lang tids ulvedebatt kommer Helgesen for å se på forholdene. Han er invitert av Øyvind Bæk, som sitter i kommunestyret i Trysil for Høyre og som selv bor innenfor ulvesona.

– Det er viktig at han er villig til å se forholdene her med egne øyne så besøket er kjempepositivt, sa Bæk til NRK da det ble kjent at ministeren kommer.

INVITERTE: Øyvind Bæk har lenge jobbet for å få Helgesen til Trysil. Foto: Tom Haakenstad / NRK

I tillegg til å følge barn på skoleveien, så skal Helgesen møte folk som er direkte berørt av ulv og kjøre igjennom reviret til Slettåsflokken.

– Jeg har tidligere besøkt Grue og Finnskogen. Mandag skal jeg besøke Trysil sammen med Høyre lokalt. Jeg ser frem til å lytte til de lokale synspunktene på rovviltpolitikken, sa Helgesen i en kommentar før helga.

Møter bygdefolk

Helgesen med følge blir møtt av Bæk ved Kjernmoen i Søre Osen ved riksvei 25 klokka 14. De reiser så til Osensjøen der flere innbyggere skal fortelle om sine opplevelser. Slettåsflokken har oppholdt seg mye i Osen i vinter.

Deretter går turen videre til Slettås der ministeren skal møte en barnefamilie. Etter dette går turen til Jordet med besøk hos sauebonde og varaordfører Knut Løken (H).

Besøket avsluttes med en middag i Trysil klokka 18.30.