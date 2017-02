Hyllet Gud i Håkons Hall

Siden 2012 har hundrevis av konfirmanter fra Hedmark og Oppland deltatt på konfirmantleiren «Hekta» i Håkons hall. En viktig del av leiren er gudstjenesten søndag formiddag.

HOLDT GUDSTJENESTE: Biskop Solveig Fiske. Foto: Heidi Skullerud Linnes / Hekta trosopplæring for ungdom

Biskop i Hamar bispedømme, Solveig Fiske, ledet messen for de 1200 ungdommene i dag. Sunniva Gylver holder prekenen, og i tillegg ble det både dans og musikk.

Populært for mange

KORS I BAKKEN: Uvanlig nedslagsfelt i unnarennet. Foto: Heidi Skullerud Linnes / Hekta trosopplæring for ungdom

De siste årene har konfirmasjonsleiren på Lillehammer økt for hvert år. I fjor måtte arrangementet utvidet til å gå over to helger, ganske enkelt fordi Håkons Hall ikke hadde plass til 2100 ungdommer på en gang.

Forrige helg var 900 konfirmanter fra Akershus og Østfold samlet til leir, denne helga har 1200 ungdommer fra Oppland og Hedmark vært samlet. Nå vekker arrangementet også internasjonal interesse, under helgens samling var det gjester fra både Sverige og Ukraina. Begge landene vurderer å sette i gang ungdomsarbeid etter samme modell som arrangementet på Lillehammer.

SANG OG DANS: Stemning til å bli religiøs av blant unge fra Hedmark og Oppland. Foto: Markus Nymo Foss / Hekta trosopplæring for ungdom

Under gudstjenesten i dag var et eget gospelkor med ungdommer fra begge fylker i sving. Saksofonister Hanna Paulsberg spilte, og elever fra Hedmarkstoppen folkehøyskole danset.

Ungdommer fra 26 kommuner i Innlandet deltok på leiren denne helgen.