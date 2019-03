Gro-Eva (38) får skryt for karrierevalget: – Kvinner synes jeg er modig

– Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger på det. Jeg var helt klar på at aksjeselskap var det rette for meg, sier gründer Gro-Eva Lyngås Owren fra Lillehammer.

Hun er konsulent og jobber med rådgivning og gjennomføring av ulike prosjekter for bedrifter.

SELVSTENDIG: Lillehammer-gründeren Gro-Eva Lyngås Owren får ofte høre fra andre kvinner at hun er modig. – Flere burde tørre å hoppe i det å starte for seg selv, men det krever at man er strukturert og arbeider hardt, sier hun. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I 2018 startet hun for andre gang opp for seg selv for andre gang, denne gang med firmaet «Overens utvikling».

– Det er litt ulikt hvordan jeg som gründer blir møtt av kvinner og menn. Kvinner synes ofte det er imponerende at jeg har startet for meg selv, og mange synes jeg er modig. Når det gjelder menn synes ikke de det er like oppsiktsvekkende, men heier på dem som tør og vil, sier Lyngås Owren.

Enkeltpersonsforetak (ENK) vs. aksjeselskap (AS) Ekspandér faktaboks ENK gir deg større frihet og råderett over pengene, men samtidig er du personlig forpliktet til å dekke alle økonomiske krav om ikke bedriften kan. Du og foretaket regnes som samme juridisk person.

AS har flere regler, mindre frihet og mer administrasjon, men ansvaret er begrenset til aksjekapitalen du har skutt inn.

Kreditorene kan kun rette eventuelle krav mot selve foretaket, og det er bare aksjekapitalen og foretakets opptjente verdier som kan gå tapt.

Selv om du er eneeier av aksjeselskapet, vil du og foretaket være to selvstendige juridiske personer.

Unntaket er om du tar opp lån i selskapets navn, da du som regel må stille med en eller annen form for sikkerhet, for eksempel pant i boligen din. Du kan risikere å miste den hvis du ikke kan dekke gjelden til selskapet.

Uansett organisasjonsform vil du være strafferettslig ansvarlig hvis du foretar deg noe ulovlig på vegne av foretaket.

AS fører med seg flere administrative forpliktelser og du må nok legge ned mer tid og penger i aksjeselskapet.

Det er også krav til at du alltid har forsvarlig med penger, men du er ikke personlig ansvarlig hvis selskapet får økonomiske problemer.

Minimumskravet for aksjekapital blitt senket fra 100 000 kroner til 30 000 kroner, noe som fører til at antall AS har steget.

Du kan bruke aksjekapitalen til å dekke kostnadene ved stiftelsen av aksjeselskapet, men aksjeloven stiller krav om at egenkapitalen i selskapet alltid skal være forsvarlig med tanke på omfang og risiko. Kilde: Enkeltpersonforetak.no

Går glipp av dyktige talenter

Kvinner utgjør en økende andel av nyetablerere her i landet, og kvinneandelen nærmer seg nå 40 prosent for enkeltpersonforetak. Men for aksjeselskap, og særlig for ledere i AS, er kvinneandelen fortsatt beskjeden.

I 2017 sto kvinner bak 19,8 prosent av nyoppstarta aksjeselskap her i landet. På ledernivå henger kvinnene enda mer etter.

Av alle aksjeselskap her i landet, er kun 16,4 prosent leda av ei kvinne. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Dette er problematisk når man legger til grunn at både kvinner og menn skal ha like muligheter, og ikke minst at man går glipp av dyktige talenter ved at så mange flere menn leder disse selskapene, sier professor i entreprenørskap ved Nord Universitetet, Gry Agnete Alsos.

KVINNER MISTER MULIGHETER: Professor ved Nord Universitet, Gry Agnete Alsos, mener samfunnet går glipp av dyktige talenter når så få kvinner leder aksjeselskap. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Hun peker på flere grep for å få flere kvinner til å starte egen bedrift, hvor aksjeselskap er en av flere muligheter. Alsos forklarer at utfordringene innen ledelse i aksjeselskap til en viss grad henger sammen med hvem som starter nye bedrifter.

– Det er flere menn som starter bedrifter, og antallet er enda høyere innen nyoppstarta aksjeselskap. Her må det gjøres grep innen alt fra yrkesvalg til entreprenørskap i ung alder. Mange jenter leder for eksempel ungdomsbedrifter, men fortsetter ikke som verken gründere eller ledere av eget selskap i voksen alder, forklarer hun.

Store forskjeller på kvinner og menn også i lønn

Sissel Jensen, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, sier at det ikke bare er store forskjeller mellom kvinner og menn i antallet ledere i AS. Det er også store forskjeller i lønnsnivå, særlig i de store selskapene i privat sektor, forklarer hun.

– Det vi ser, er at selv om kvinner når til de øverste sjiktene i næringslivet generelt, så er de færre, og de tjener dårligere enn sine mannlige kolleger, sier Jensen.

Hun mener også at kvinner og menns karriere i det private næringsliv, skiller seg sterkere fra hverandre etter at man får barn.

– Mange kvinner starter på et ambisiøst løp, men mange faller av underveis, mens menn fortsetter videre på karrierestigen. Jeg tror vi bør forske mer på hele karrieren til kvinner og menn, som har omtrent samme utdanningsbakgrunn, for å finne ut hvorfor dette skjer, sier hun.