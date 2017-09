Hva i all verden tror du dette er?

På riksvei 2 i Våler i Hedmark, som på folkemunne blir kalt Haslemoenstrekka, er det nå blitt rene kunsten i asfalten. Over en strekning på 400 meter skal vegmerking testes ut for norske forhold.

– Her er det deltagere fra hele Europa. Jeg tror det er 14 produsenter fra ti land i Europa. De kommer for å teste sine materialer under vanskelige norske forhold. Spesielt vinter og piggdekkbruk er veldig krevende for vegmerking,

Trond Cato Johansen som er prosjektleder for det nordiske sertifiseringssystemet, sier prosjektet er unikt i Norge. Foto: Anne Næsheim / NRK

sier Trond Cato Johansen som er prosjektleder for det nordiske sertifiseringssystemet.

Vegmerking er ikke bare å bruke gul eller hvitmaling og trekke striper på asfalten. Materialene som brukes må testes i henhold til en nordisk sertifiseringsordning, og de må godkjennes for å kunne delta på det norske markedet.

Vitenskapelig prosjekt

Det er veldig mange krav til vegmerkingens egenskaper.

– Vi må teste kvaliteten på vegmerkingen, og at den er synlig både i mørke, i dagslys og i vanskelige kjøreforhold. Vi prøver her på Haslemoenstrekka om merkingen holder mål. Det med å ha god kvalitet på vegmerkingen er et veldig viktig trafikksikkerhetselement, det er billig og viktig for trafikksikkerhet. Det er godt dokumentert, sier Johansen.

Allerede etter tre uke med testing under norske forhold, kan Statens vegvesen se resultater. Foto: Anne Næsheim / NRK

Vegmerkingen er godt synlig med hvite og gule striper tett i tett i hele det ene kjørefeltet, så mange bilister er nysgjerrige når de passerer strekningen og lurer på hva alt dette skal bety.

– Det har vært mange teorier fra bilister der ute som lurer på hvorfor vi gjør dette. Mange tror det er for å redusere farten, og jeg har hørt veldig mange andre ting også, men det er altså et vitenskapelig prosjekt, sier Johansen.

Unikt i Norge

Merkingen på Haslemoenstrekka er unik i Norge og testprosjektet er nordisk. At den havna i Solør er det flere grunner til.

– Vi stiller mange krav til en slik prøvestrekning. Her i Våler fant vi det vi lette etter. Det er en fin og rett strekning, det er passe trafikk og det er god kvalitet på asfalten. Allerede etter tre uker så kan vi se tendenser til materiale som begynner å bli slitt, og det er materiale som ikke kommer til å være her neste år, sier Johansen.

Hvert år bruker Vegvesenet om lag 300 millioner kroner på vegoppmerking på riks- og fylkesveger i Norge.