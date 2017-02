Skallet ned politimann

En mann i 30-årene er pågrepet av politiet og satt i arresten, etter at han skallet ned en politimann. Politiet ble tilkalt etter at de fikk melding om at mannen drev og knuste flasker inne på en dagligvarebutikk i Løten sentrum. Under pågripelsen, skallet mannen til politibetjenten.