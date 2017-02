Hundesportens kommende stjerner

Lørdag gikk Ylva Fjestad i mål på Røros sammen med sine seks hunder. Dermed ble hun både Norgesmester i langdistanse hundekjøring for juniorer og den sjette vinneren av Femundløpet junior.

Ylva Fjestad ble norgesmester og vinner av Femundløpet junior 2017. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Ella Kjøsnes tok sin andre andreplass i Femundløpet. i 2015 var hun den eneste som fullførte løpet. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Det var gode spor hele veien og hundene gikk fint. Jeg er storfornøyd, sa hun rett etter målgang.

I år stilte Fjestad til start for tredje gang. Etter en femteplass i fjor og et løp som ble litt utenom det vanlige da hun måtte grave seg ned på grunn av stormen «Ole» i 2015, var det ingen tvil om at seieren smakte godt.

Satset på de unge

I 2011 fant Femundløpet ut at de ville satse på juniorløpere. Det var mange utfordringer som lå i vegen, men styret var fast bestemt og satset – selv om dette brøt med de daværende reglene til hundekjøreforbundet.

– Vi har laget et spesielt opplegg for dem så vi er sikre på at det er trygt, sa daværende leder i Femund trekkhundklubb, Petter Swift til NRK i 2012.

15 juniorer stilte til start i det da 150 kilometer lange løpet og Ole Morten Borgersen fra Skien ble Europas første juniormester i langdistanse hundekjøring. Senere har flere andre, blant annet Finnmarksløpet, også åpnet for juniorer.

– Det var en viktig avgjørelse for å sikre rekruttering inn i sporten, sier Robert Sørlie.

Han er en av verdens mest erfarne langdistanse hundekjørere og setter pris på konkurransen fra de unge.

– Sånne gamle «skalleknepper» som meg må jo snart gi seg, så det er godt å se at de gjør det så bra, sier han.

Hele familien på Femundløpet

Tar sats videre

Også i år er det 15 deltagere i juniorklassen. Det var raskt føre og Ylva Fjestad brukte bare noen minutter over et døgn på den 200 kilometer lange runden. Det var tett bak henne og kun seks timer som skilte ned til siste deltager.

– Det er ikke mye når vi snakker om denne sporten, sier Laila Legaard.

Hun er løpslederkoordinator i Femundløpet og har fulgt med på hvordan juniorene har gjort det ute i løypa.

– Dette er en utrolig god deltagelse og juniorene er så flinke. Det er nok ingen som kan reglene bedre enn dem – også tar de så godt vare på hundene. Det er så morsomt å se, sier hun.

Neste år er alle de tre som i år pryder pallen som seniorer å regne og det er ingenting som tyder på at de har tenkt å gi seg. Flere av dem som tidligere har deltatt i juniorklassene har allerede beveget seg opp i lenger distanser der de har begynt å sette sitt preg på sporten.