Hun kan bli ulvenes skrekk

I sommer brukte jegere tre måneder på å spore en ulv som skadet eller drepte 300 sauer på Hadeland og Toten i Oppland og Hurdal i Akershus.

FELT ETTER TRE MÅNEDERS LETING: 7. august lyktes fellingslaget i å skyte en ulvetispe som hadde gjorde stor skade i Oppland og Akershus i sommer. Foto: Statens naturoppsyn

De stadige mislykkede forsøkene på å finne ulven skapte frustrasjon blant saueeierne.

Nå har Statens Naturoppsyn (SNO) startet et opplæringsprogram for to hunder, som om et år skal være spesialtrente i å spore opp ulver det er gitt fellingstillatelse på.

«Ulvespesialister»

– Disse to skal bli utholdende i sin jakt på ulv, skille mellom gamle og nye spor og la være å søke etter annet vilt, sier Erik Ola Helstad i SNO.

– Vi har fått spørsmål om mange oppdrag, men ofte har vi dessverre ikke hatt kapasitet til å gjennomføre søk.

Knut Røise Olsen i Stange i Hedmark har ansvaret for opplæringen av en av hundene. Han har tidligere erfaring med å trene hunder i spore hjortevilt.

– Labradoren Loka er lett å trene og motivere. Den er 15 uker gammel nå, og jeg regner med at den er i stand til å gjennomføre sporingsoppdrag om et år, sier Olsen.

Svenske hunder mislyktes

Saueeierne mener at ulvejakten i Oppland og Akershus i sommer demonstrerte maktesløsheten overfor en streifulv som gjorde stor skade. Det toppet seg etter at spesialtrente hunder ble hentet inn fra Sverige, uten at det ga noe resultat

– Hvis vi lykkes kan behovet blir større. Vi ønsker å utvide prosjektet neste år med ytterligere to hunder, sier Helstad.

I Sverige bruker de løshunder i ulvejakta. De norske hundene skal spore i bånd.

Det er ofte svært vanskelig å finne ulver om sommeren, når det ikke finnes snø som gjør det lettere å følge spor. Letingen i sommer viste at ulven ofte var svært nær fellingslagene uten at den ble oppdaget.

Ulven angrep ofte sauer uten å drepe dem. Dermed ble de liggende i terrenget i lang tid med store lidelser.