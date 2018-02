Hun fikk taket i hodet da huset kollapset

Hun ligger på sykehuset i Lillehammer dagen etter at taket på en bygning på Lillehammer camping raste sammen under de store snømengdene.

44 personer var til stede på et kurs i regi av Lillehammer Swingklubb. Den hyggelige stemningen ble avløst av panikk idet alle hørte et drønn, og taket raste sammen tre steder.

– Det kunne gått mye verre

– Alle styrtet mot utgangen. Det raste ned bjelker og takplater, og jeg ble truffet i hodet.

Hun sier at hun har det etter forholdene bra i dag. Hun har mistet noe blod, og er blitt sydd.

– Dette kunne gått mye verre?

– Ja, vi var heldige. Det var jo mange personer der, og taket kunne ha truffet flere. Vi skjønte hvor ille det var da vi kom ut, og fikk se omfanget.

Hun forteller at samboeren hennes fikk noen slagskader, og ble litt støl, men at han også etter forholdene har det bra.

TAKET KOLLAPSET: Det var 44 personer til stede i bygningen på Lillehammer Camping. Foto: Geir Olsen, Geir Olsen / NTB scanpix

Mange farlige tak i Lillehammer

Lillehammer kommune prøver nå med å få oversikt over hvilke tak som står i fare for å bryte sammen. I dag stengte Vingar barnehage på grunn av frykt for takkollaps, og kommunen måker nå alle tak de mener er i faresonen.

– Det er ikke tvil om at dette begynner å bli kritisk. Vi prioriterer først flate tak, deretter skråtak, sier eiendomssjef Geir Fevang i Lillehammer kommune.

Fortsetter med swing

Kari Erstad sier at hun kommer til å fortsette med swing.

– Jeg har jo nettopp begynt! Det er ikke det som skremmer, men heller snømassene.