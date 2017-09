Høyfjellshotell stengt på grunn av virus

BLE SYK: Randi Hofgaard sier hun var en av de første i reisefølget som ble syke. Foto: Privat

Randi Hofgaard fra Sande i Vestfold hadde bare vært gjest ved hotellet i halvannet døgn da hun ble syk.

– Den ene etter den andre av oss ble veldig dårlige. Med kraftig oppkast og diare. Spesielt ille ble det for dem som var syke under den lange bussturen hjem, sier Hofgaard.

Hofgaard sier det tok lang tid før hun kom seg skikkelig.

– Dette var veldig ille. Du ligger og skjelver og tror du skal dø. Men vi overlevde jo, sier hun.

Rammet 29 gjester fra samme reisefølge

Deleier av hotellet, Jarle Magne Lunde, sier de først oppdaget enkelttilfeller av syke gjester og betjening. Mattilsynet ble også tipset om smitten på hotellet og hadde et uanmeldt besøk der matvaresikkerhet og hygiene ble undersøkt.

– De fant ikke noe galt, derfor fortsatte vi som før, sier Lunde.

Men gjester fortsatte likevel å bli syke. Da 29 personer fra samme reisefølge ble syke i løpet av ei helg ble kommuneoverlegen kontaktet.

– Prøver bekreftet at det var snakk om norovirus, forteller Lunde.

Smitten blir spredt ved at sjuke gjester smitter hverandre.

– Ikke moro å bli smittet, jeg har prøvd det sjøl

Kommuneoverlege Tor Inge Kristianslund i Etnedal kommune sier de i samråd med Mattilsynet og ledelse stengte hotellet den 11. september.

– Det finnes ingen regler på hvor lenge et hotell må holde stengt etter et slik utbrudd. Vi er glade for at ledelsen ønsker å være helt sikre på at de er kvitt smitten før de åpner igjen, sier Kristianslund.

– Vi er jo fortvilet, dette er midt i toppsesongen vår. Men dette er ikke noe moro å bli smittet av, jeg har fått prøve det sjøl, sier Lunde.

Hotellet må nå vaskes ned og ledelsen vet ikke hvor lenge de må holde stengt. Smitten er vanskelig å bli kvitt siden den også setter seg i tekstiler.

– Vi ønsker å være helt sikre på at smitten er borte før vi åpner igjen, sier Lunde.

– Kunne fått bedre hjelp

Randi Hofgaard er glad for at Mattilsynet og kommuneoverlege reagerte fort. Men hun synes hotellet kunne ha håndtert situasjonen bedre.

– De hadde ingen Røde Kors-pakke eller førstehjelpskasse. Jeg spurte i resepsjonen om jeg kunne få paracet. Seint på kvelden fikk jeg endelig en, forteller Hofgaard.

Hofgaard håper nå at pensjonistene får en liten kompensasjon for ødelagt ferie.