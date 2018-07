Høy risiko for å importere smitte

Den tørre sommeren over hele Europa har gjort det mer aktuelt å importere dyrefôr fra land utenfor EU og EØS-avtalen. Derfor har Mattilsynet bedt Veterinærinstituttet om å gi en tilleggsvurdering av risikoen for uønskede smittestoffer ved import fra Island, USA og Canada.

– Grovfôr er ikke varmebehandlet, så det kan dra med seg smittestoffer både til plantesiden og til dyrehelsesiden, sier fungerende avdelingsdirektør for planter og dyr i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud.

Hun legger til at det kan dra med seg genmodifisert materiale som det ikke er lov å importere til Norge.

– Det har jo ikke vært noe særlig grovfôrimport til Norge før, i alle fall ikke til produksjonsdyr, men på grunn av tørkesituasjonen har dette blitt veldig etterspurt. Norge er jo veldig forskånet for smittsomme plante- og dyresykdommer, og sånn vil vi jo fortsatt ha det, sier hun.

KAN FØRE TIL SYKDOMMER: De som importerer må være klar over smittestoffer som kan bli ført inn til Norge. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Strenge regler

For å kunne importere dyrefôr til Norge fra land utenfor EU stilles det flere krav til importøren, forteller Knævelsrud.

FARE FOR SMITTE: Torunn Knævelsrud sier det er fare for smittestoffer fra land utenfor EU og EØS-avtalen. Foto: Mattilsynet

– De som importerer fôr til Norge må være registrert i Mattilsynet, og de må importere via godkjente grensestasjoner. De må ha dokumentasjon på hvor fôret kommer fra, og de må ha et helsesertifikat hvor nærmere krav er angitt.

Hun legger til at det legges mye ansvar på importøren.

– Men så er det sånn med fôr at importøren selv må ha gjort risikovurdering på om fôret er trygt.

Følger reglene

IMPORTERT FÔR: Jørgen Heiersted har kjøpt flere tusen tonn med fôr fra USA. Foto: Privat

Høyprodusent Jørgen Heiersted, har allerede kjøpt flere tusen tonn med fôr fra USA. Han var opptatt av å gjøre ting riktig.

– Jeg tok kontakt med Mattilsynet med en gang, og jeg har fulgt alle myndighetene sine krav, sier han.

– Der jeg har importert fôr fra har det for eksempel ikke vært brukt husdyrgjødsel på minst to år, sier Heiersted.

Vil helst bruke norsk fôr

Leder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge, sier det er veldig viktig at de følger reglene som er satt av mattilsynet.

– Jeg har forståelse for at vi trenger fôr, men jeg er urolig for at importert fôr kan inneholde smitte som vi kan slite med i mange år.

Hegge poengterer at det er mye tryggere med kraftfôr av råvarer enn grovfôr.

– Det er viktig at vi kan berge så mye norsk halm som mulig. Kraftfôr er varmebehandlet, og da får vi ikke den smitta.

BEKYMRET: Leder i Oppland Bondelag er bekymret for smitte som kan komme til Norge. Foto: Dag Kessel / NRK

Hun oppfordrer de som skal importere å være ekstra varsomme.

– Følg mattilsynet sine sjekklister, og vær veldig nøye på det. La fôret ligge litt før du bruker det, spesielt rundballer. Mattilsynet har mange gode råd for hvordan dette skal behandles, forteller hun.