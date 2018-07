Holdt mann fanget i to år

I Vest-oppland skal en mann i 40-årene ha blitt holdt fanget av en mann 60-årene i to år, i følge OA. Mannen i 60-årene som nå er fengslet og siktet for tvang og trusler, skal ha brukt fysisk og psykisk tvang for å holde mannen i 40-årene fanget.