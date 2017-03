Hodelus-alarm i flere fylker

Denne uka er det nasjonal kampanjeuke mot hodelus. Folkehelseinstituttet er blant aktørene som oppfordrer til den landsomfattende dugnaden, skriver Lommelegen.

Bakgrunnen for kampanjen som gjentas to ganger i året er at dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Og med en dag igjen av uka oppfordrer Folkehelseinstituttet foreldre til å foreta lusesjekken i helgen, og starte fortløpende behandling hvis det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes, ikke bare barna.

Lusealarm

En oversikt Luseradar.no har gjort viser at Oppland og Buskerud er de fylkene hvor det ble solgt flest lusemidler forrige uke. Mens fylkene denne uken er nede på gult nivå, som betyr at det fortsatt forekommer lus.

Denne uken er Østfold oppe på rødt nivå, mens Hedmark har gått fra grønt til gult.

Tilfellene er basert på hvor mange lusemidler 200 Vitusapotek har solgt i de aktuelle områdene og opplysninger fra brukere, pluss innrapporterte tilfeller fra brukere.

– Det store problemet med hodelus er at det tar lang tid fra man blir smittet til man merker noe. Det kan gå flere måneder før man begynner å klø. Noen får aldri kløe, sier Preben Ottesen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Derfor anbefaler de folk å sjekke med lusekam minst en gang i måneden. For når hodelussmitte oppdages og behandles tidlig reduseres sjansen for å smitte andre.