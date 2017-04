Hjelper andre flyktninger ut i arbeidslivet

– Jeg er blant de heldige som har kommet til Norge. Jeg vet ut ifra min egen erfaring, at det er flere ting som er viktig blant annet det å føle seg velkommen, sier Aiman Shaqura.

Han var bare ni år da han og hans familie kom til Norge som flyktning i 1991. Da hadde han vært på flukt hele livet gjennom land i Afrika og Midtøsten. Han vokste opp på Lena på Toten og tjente sine første penger ved å pante flasker og selge julenek.

Må føle seg velkommen

Shaqura utdannet seg som siviløkonom i England, og de siste 15 årene har vært gründer i Norge og videresolgt en rekke oppstartsuksesser. Det siste prosjektet hans heter Give a job, og skal få flyktninger ut i jobb.

FÅR SKRYT: Anne Kathrine Kjellsby i Voksenopplæringen på Vestre Toten roser Aiman Shaqura og Give a job. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Ved å føle seg velkommen blir man trygg, og er man trygg så byr man mer på seg sjøl. Da er det lettere å bli kjent med folk og da får du et nettverk og veien til en jobb er veldig kort, sier Shaqura.

Onsdag kveld var det et seminar for flyktninger og innvandrere på Gjøvik, der de møtte bedrifter og organisasjoner som kanskje kan bli en arbeidsgiver i framtida.

– Jeg håper vi skal få til 100 jobbintervjuer. Vi skal få over 20 stykker ut i jobb innen 1. mai. Så håper jeg at 200 mennesker får muligheten til å bli kjent med nye mennesker, sier Shaqura.

Viktig tema

Vokseopplæringen på Vestre Toten roser initiativet til Shaqura, og mener det er viktig at næringslivet får møte innvandrere på denne måten.

– Jeg håper de sitter igjen med at flyktninger er en ressurs, for det er de. Vi har veldig mange dyktige flyktninger som er vant med å jobbe i sine hjemland. Så jeg håper de vil satse på flyktningene og ser at det vil bli berikende for arbeidsplassen, sier undervisningsinspektør Anne Kathrine Kjellsby.

VIKTIG: Dette er et viktig seminar, sier Fatmata Cole. Foto: Stein Schinstad / NRK

En av annen som roser prosjektet er Fatmata Cole, som var på seminaret på Gjøvik.

– Dette er veldig, veldig viktig, og jeg er så glad for dette. Endelig er det noen som tar tak i et så viktig tema som dette her. Det å sette innvandrere som trenger jobb sammen med arbeidsgivere slik at de kan snakke sammen, og få oss ut i jobb, sier Cole.

Over 500 personer kom til seminarkvelden på Gjøvik og det varmer Shaqura. Han tror mange kommer til å få jobb i løpet av kvelden.

– Jeg har en kjempegod følelse, og tror vi kommer til å slå rekorder fra seminarer vi har hatt i andre byer.