Hjelp humla i varmen: – Dropp å klippe gresset

I Urtehagen på Domkirkeodden i Hamar leter Hildur Hauksdottir og Line Lundstein etter humler. Sammen med organisasjonen "La humla suse" arrangerer de humlevandring for å øke interessen for humler. Selv er de over gjennomsnittet interessert i det summende insektet.

– Vi må tenke på humlene vi har rundt oss. De er viktige for at vi skal kunne berge oss og produsere mat, sier Hildur Hauksdottir.

ENTUSIASTISKE: Line Lundstein (t.v.) og Hildur Hauksdottir er glad i humler, og ser viktigheten av dem. Foto: VIBEKE CEDERKVIST / NRK

Ifølge Miljødirektoratet kommer opptil 30 prosent av maten vår fra planter som er pollinert av humler og bier. I Norge finnes det 35 forskjellige arter av humler, noe som tilsvarer hele 14 prosent av alle verdens humlearter.

Tørken er en utfordring

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Frode Ødegaard sier varmen gjør at det er forferdelig lite insekter nå.

LITE INSEKTER: Tørken har gjort at det er forferdelig lite insekter i Sør-Norge nå, sier insektforsker Frode Ødegaard. Foto: Arnstein Staverlokk / Norsk institutt for naturforskning

– For humla er det tørken som er den største utfordringen, sier han.

Det tørre været gjør at det blir færre blomster, og det gjør igjen at det blir mindre mat for humla.

– Når det er så tørt som det er nå produserer også blomstene mindre pollen, og da blir det mindre mat for humlene, sier Ødegaard.

Mindre leveområder

Humleekspert og forfatter av boken Norges Humler, Tor Bollingmo, sier humlenes naturlige leveområder forsvinner mange steder i verden.

– Det har en sammenheng med landbruket å gjøre. Det drives på en annen måte enn før, forklarer han.

LEVEOMRÅDER FORSVINNER: Blomsterenger og naturlige leveområder forsvinner mange steder i verden, forklarer Tor Bollingmo. Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Han forteller videre at humlene klarer seg bedre i Norge enn i resten av verden, men at det også er norske humler som er trua. Hovedsakelig på grunn av omlegginger i landbruket.

– I Norge har vi et rik naturlandskap, noe som er bra for humlene. Derfor har vi også et ekstra ansvar for å ta vare på dem, sier Bollingmo.

Hele fem humlearter står på den norske rødlista, og slåttehumle, kløverhumle og lundgjøkhumle er kategorisert som trua.

Vi er avhengige av humla

Hildur Hauksdottir og Line Lundstein brenner også for at flere skal passe på at humlene har det bra.

– Humlene er viktige pollinatorer. Uten dem hadde vi for eksempel ikke hatt så god frukt og gode bær i Norge. De hjelper plantene med å få frø, sier Hauksdottir.

ALDRI STUKKET: Hildur Hauksdottir har aldri blitt stukket av en humle, til tross for at hun gjerne klapper dem. Foto: VIBEKE CEDERKVIST / NRK

Dette trenger humla

Line Lundstein sier man bør ha litt uorden i hagen for å hjelpe humlene.

– Det bør være litt villnis i deler av hagen, for humler trenger mat. De trenger blomster, kløverplanter, lilla blomster, bergmynte og erteplanter.

Det er Frode Ødegaard enig i, og tipset hans er å være litt ekstra lat i sommervarmen.

– Du kan la være å slå gresset slik at humlene kan skaffe seg mat i hagen din.