Historisk homovigsel i Eidskog

Paret møttes i Oslo for 36 år siden og har vært sammen siden. For 16 år siden fridde Benjaminsen foran vennegjengen. Skjelnæs sa ja på én betingelse – vielsen måtte finne sted i kirken. I natt ble de endelig erklært som rette ektefolk.

– Nå har vi ventet så lenge på å få lov til å gifte oss. Vi ikke har et sekund å miste. Derfor måtte det bli ved midnatt når loven trådte i kraft, forteller Benjaminsen.

Viktig å gifte seg i kirken

Det var sogneprest og familievenn Bettina Eckbo som ledet vielsen. Hun ble født samme år som paret ble sammen og har kjent dem hele livet gjennom sine foreldre. Derfor er det ikke tilfeldig at vielsen fant sted i Eidskog kirke. For Skjelnæs var det viktig med kirkebryllup.

– Det er veldig stort for oss. Jeg sa en gang i tiden at jeg skulle ikke gifte meg borgerlig, jeg ville gifte meg i kirken hvis jeg fikk lov og endelig kom det.

Benjaminsen har vurdert å forlate kirken på grunn av holdningene til homofili, men er glad han holdt ut.

– Jeg føler egentlig det er en menneskelig rett. Likestilling er noe samfunnet er opptatt av og vi har også behov for å få en slags aksept utad på at vi er et par og holder oss bedre sammen.

Det var kunstneriske innslag ved Valkyrien Allstars, solist Rigmor Galtung og organist Sigrid Bråthen.

Lang kamp

Skjelnes kom ut som homofil før det ble lovlig i 1972 og forteller at han har opplevd mye knyttet til sin legning.

– Det meste har vært hyggelig selv om det til tider har vært vanskelig. Det skulle være hemmelig. Man kunne miste jobben sin og fikk ikke jobb hvis man var homofil. Jeg har slåss for det i mine jobber.

70-åringen legger vekt på at han har hatt et godt liv til tross for motstanden.

– Jeg har stått på og vært positiv. Det hjelper veldig.

Feiring

Ulempen med midnattsbryllup er at festen blir kort ettersom mange av gjestene skal på jobb onsdag morgen. Derfor blir det feiring i juni.

– Da skal vi feire bursdager og selvsagt dette, sier Benjaminsen.

Vielsen i natt gjør at ordføreren i Eidsvold, John-Erik Vika og hans samboer Kjell Jostein Andersson likevel ikke blir det første likekjønnede paret som gifter seg i en norsk kirke. De har planlagt bryllupet til 18. februar.