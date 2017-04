HIL-støtte til dommer Edvartsen

Leder i Hamar idrettslag Rune Stenberg frykter for dommerkarrieren til klubbens dommerprofil Svein-Erik Edvartsen. Han har i følge VG sendt et krasst brev til ledelsen i fotballforbundet der han støtter Edvartsen i konflikten med dommersjef Terje Hauge. Konflikten har ført til at Edvartsen ikke har fått dømme viktige fotballkamper i vår.