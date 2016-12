Her var det kaldest i landet – nå er det seks plussgrader!

– Det har ikke vært som det pleier, det er nesten så man kan ta ut sykkelen i stedet for skia. Det er jo snart Asia her nå, med sju plussgrader og vind, humrer Jan Olav Brovold.

Han er hjemmehørende i en av de kaldeste kommunene i Innlandet, Folldal. For noen uker siden viste gradestokken flerfoldige minusgrader og bygda ble dekket med mye snø, men kulda er nå byttet ut med seks plussgrader og hålke.

– Det kom fryktelig mye snø en periode og det var småkaldt, – 34 grader. Jeg er jo vant til rundt – 20 grader på morgenen. Man kan jo begynne å lure på dette været. Folldal ligger jo høyt, så vi får se hvor mye snø vi får i åra framover, sier Brovold.

– Ikke uvanlig

Plussgradene har dukket opp flere steder i Innlandet fredag, men den varmeste lufta finner du gjerne i høyden.

– Vi har ganske mild luft i høyden og det har gitt milde temperaturer på flere fjellstasjoner. I Oppland har vi plussgrader helt opp på 1800 meter nå. Mens det flere steder i lavlandet ligger igjen kaldluft, som søker nedover, forteller statsmeteorolog Espen Biset Granan.

Slik ser det ut på fylkesveg 29 etter en kortere periode med plussgrader. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Selv om det kan være litt mildere enn normalt, er det ikke uvanlig med såkalt inversjon i Hedmark og Oppland. Da legger kulda seg nede i lavlandet, mens varmen stiger oppover. Ofte blir dalførene «kapslet inn» i tåke, mens det er klarvær i høyden.

Granan krysser fingrene for at det ikke kommer nedbør akkurat nå, for da fryser det på med en gang det treffer bakken.

Lavere temperaturer

Om du er blant dem som savner de kalde blå - det er ikke sikkert at varmen vedvarer.

– Det ligger en kaldfront og presser på. Når den går forbi i løpet av lørdag kveld og søndag, kommer det nordavind, som drar inn kaldere vind fra nord og temperaturene vil synke generelt sett, forteller Granan.

Særlig fjellet er utsatt for nedbør de neste to dagene. Det henger fortsatt igjen litt vind, men den roer seg.

– Det er mye vind i fjellet, men når det gir seg om en dag eller to, ser det ut til å bli noen rolige dager på starten av det nye året.