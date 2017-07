Her tester landslaget VM-formen

Norges kvinnelandslag i rafting har oppnådd gode resultater de siste årene. Sist VM fikk de gull, og de satser på å gjenta suksessen når VM arrangeres i Japan i begynnelsen av oktober.

Onsdag fikk de en verdifull test før mesterskapet, under en tøff raftingkonkurranse i Sjoa i Heidal.

– Som lag trenger vi denne konkurransen på veien fram mot VM. Vi trenger å få trent mest mulig sammen og møte god motstand som kan måle seg med det som venter oss i Japan. Vinnerinstinktet er fullt til stede, selv om det ikke står om medaljer denne gangen, sier landslagskaptein Ine Wilson Skjørten.

Eneste som forsvarer Norges farger

KAPTEIN: Hun har gull i blikket og smilet på lur, landslagskaptein Ine Wilson Skjørten. Hun likte godt å få teste VM-formen i en svært utfordrende løype. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Norge står faktisk uten herrelandslag i rafting, dermed er det kun kvinnene som vil konkurrere med det norske flagget på brystet i Japan.

Lagkapteinen syns akkurat det er beklagelig, men påpeker at små ressurser nok er en del av forklaringen. Rafting er nemlig ingen sport å bli rik av her til lands, og landslagsjentene må stå for det aller meste av utlegg selv i forbindelse med konkurransene.

– Norge har alle muligheter til å få et godt herrelag, både med tanke på treningsforhold i elvene her og med utrolig mange gode utøvere. Det hadde vært kjempegøy å dra med dem på konkurranser.

Men – det var uansett gutta som skulle bidra til at jentene fikk knallhard matching i Sjoa.

BØLGER: Sjoa-stryket som kalles Vaskemaskinen er kjent for store bølger og stri strøm. Her fosser jentene gjennom i full fart. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Gjennom Sjoas tøffe stryk

Raftingkonkurransen gikk gjennom en krevende trase i Sjoa-vassdraget

– Dette er første gangen som konkurransen går gjennom stryket som kalles Vaskemaskinen, og ned gjennom riksanlegget for elvepadling. Det blir kjempespennende, for det blir smale linjer, store bølger og trangt om plassen, sier kaptein Skjørten.

Og store bølger og durabelig fight for å komme seg først gjennom løypa ble det definitivt. Se hvordan både kvinnelandslaget og gutta kom seg gjennom den krevende løypa, og hvordan «rotteracet» endte!