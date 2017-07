Her sikter politiet med våpen mot ungdommene

Jarand Nordman (23) forteller at han og en kamerat var på vei hjem fra trening da de ble vitne til den dramatiske hendelsen torsdag kveld ved Fjellhallen i Gjøvik. Et videokamera de hadde i bilen sin filmet opptrinnet.

En politibil bråstopper rett foran dem og ut kom to politibetjenter med våpen og skuddsikre vester. En av politimennene rettet pistolen sin mot tre unge gutter som gikk like ved.

– Vi fikk sjokk. Først trodde vi at det var en sjuk trafikkontroll av oss, sier Nordmann til NRK.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

– Alvorlig melding

Fungerende stasjonssjef Geir Morten Bjerkevold ved Gjøvik politistasjon opplyser at de ikke tok noen sjanser:

– Ved 18.30-tiden i går fikk politiet Innlandet en melding om at det var observert en person i Gjøvik sentrum ved Fjellhallen som var bevæpnet. Politiet valgte å bevæpne seg på grunn av den alvorlige meldingen, opplyser han.

– Det at folk opptrer bevæpnet i det offentlige rom medfører aksjoner fra politiet for å stanse en mulig trussel på kortest mulig tid.

Straffesak

Politiet fikk raskt kontroll over personen og våpenet, som viste seg å være en våpenkopi.

– Etter hendelsen ble de tre guttene i alderen 15, 16 og starten av 20-årene tatt inn til samtale med politiet sammen med foresatte og barnevernsvakten, forteller Bjerkevold.

Han forteller videre at saken følges opp og det blir gjort en nærmere vurdering av saken over helga.

– Dette vil være en straffesak, og eventuelt oppfølging av barnevernet grunnet de involvertes unge alder.

Redd for skuddløsning

Jarand Nordman sier han ble sjokkert over det han så, og lurte veldig på hva som egentlig skjedde.

– Jeg fikk sjokk og ble redd på guttene sine vegne fordi politiet hadde en aggressiv holdning. Politiet kunne løsne skudd hvert sekund, tenkte jeg.

TV 2 har vært i kontakt med Anders Snortheimsmoen som i mange år har vært sjef for Beredskapstroppen. Han forteller at politiet håndterte denne situasjonen helt riktig.

– Episoder som denne ser veldig voldsomme ut, og sånn bør det være. Vi skal være glad for at folk blir sjokkert over sånt. Den dagen dette blir hverdagslig, så har vi et samfunn vi ikke ønsker oss, sier han til TV2.