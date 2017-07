Her renner veien opp til Tronfjellet bort

Tronfjellveien er Norges nest høyeste bilvei og går helt opp til toppen av Tronfjellet i Alvdal.

Mange turister tar turen opp hit i sommerhalvåret, men nå er store deler av veien ødelagt etter at store nedbørsmengder har vasket bort veien.

– Jeg har vært og sett på skadene, og det var et tragisk syn. Jeg kom inn over Flattron og da var hele Blåskraven, som det heter fra Flattron og opp til toppen, den gikk som en foss over hele sida og veien var total utgravd, forteller Jarle Tronslien.

Dype grøfter i veien

GRØFTER: Vannet er gravd dype grøfter og det blir dyrt å reparere veien. Foto: Jan Inge Gjermundshaug

Han er blant dem som jobber mye for å markedsføre veien. Den er nå åpen til Flattron, men derifra og opp til toppen er veien stengt. Vannet har fosset nedover og gravd ut veien.

– Det var hull i veien som var like høye som to mannshøyder og jeg gikk i hullene. Store steiner på kubikkstørrelse hadde rullet av gårde. Det er totalhavarert. Det er ikke en meter med skikkelig vei opp til toppen. Det må bygging til i millionklassen for å få bygd opp veien, sier Tronslien.

BEFARING: Mandag morgen var Jan Inge Gjermundshaug og rådmann Erling Straalberg og undersøkte skadene som regnværet førte til. Da var det tett tåke i området. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Jan Inge Gjermundshaug i Tronfjell Maskin som drifter veien har aldri opplevd lignende uvær som rammet Alvdal søndag ettermiddag.

– Da jeg kjørte oppover mot Flattron så var det ikke så ille i starten, men til slutt måtte jeg snu og det er første gang jeg har måttet snu. Det gikk ikke an å være her. Det sprutet kubikksteiner, jord, grus og stein. Nå er det ikke igjen noen vei, bare dype grøfter. Det er snakk om to kilometer vei som er totalt ødelagt, sier Gjermundshaug.

– Alt er borte

De har satset mye for å få turistene til å bruke veien, men nå er sesongen over.

– Det er borte 100 000 kubikk med masse, alt er borte. Det er helt utrolig at det går an, sier Gjermundshaug.

NEDBØR: Mye nedbør på kort tid førte til at veien opp til Tronfjell ble vasket bort. Foto: Jan Inge Gjermundshaug

Mandag morgen var han og rådmann i Alvdal på befaring for å se på skadene. Nå starter jobben med å reparere skadene.

– Nå må vi samarbeide med de ulike aktørene få oversikt over situasjon. Dette er en naturskade, så det er viktig å få inn de partene som skal inn i forbindelse med det. Det er gjort skade for store beløp, sier rådmann i Alvdal, Erling Straalberg.

Han vet ikke når veien kan være kjørbar igjen, men lover at veien skal repareres.