Flomrammet om statsrådsbesøk: – De kunne godt vært med og ryddet

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ankom Skjåk med helikopter i formiddag.

Mæland sa at hun ville høre hvordan innbyggerne har taklet den vanskelige situasjonen.

– Vi har forventninger om at statsrådene setter seg inn i hvordan tilstanden er her, og at de tar seg tid til å snakke med de berørte, sa ordfører i Skjåk, Elias Sperstad, i forkant av besøket.

– Burde vært her på dugnad

Turid Eiesar er blant flomofrene og tok seg tid til litt galgenhumor sammen med justisministeren.

– De kunne godt vært med og ryddet, men de sa at de ikke har tid, sier Eiesar med glimt i øyet.

UHELDIG: Turid Eiesar var ved godt mot, på tross av forholdene. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Situasjonen er i motsetning til det gode humøret svært vanskelig, og spesielt bittert for Eiesar er tanken på alle arbeidstimene hun har lagt ned i huset.

– Hvordan er det å vise fram huset i en slik tilstand?

– Det er ikke mitt rot denne gangen, så da får det være greit, sier Eiesar.

Beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara er imponert over pågangsmotet til befolkningen i Skjåk.

– Den er fantastisk. Optimismen og den rolige tilnærmingen menneskene her viser er unik, mener Wara.

Alle kan flytte hjem

Alle de nær 100 evakuerte etter flommen i Skjåk får nå flytte hjem igjen. I dag er også barnehagene og skolene åpne som normalt. Alle veger i Skjåk er åpne, men kommunen ber alle om fortsatt å koke drikkevannet.

Fem forsikringsselskaper har til nå fått inn ca. 300 skademeldinger fra de tre fylkene. Dette tallet kommer til å øke etter hvert som folk kommer til hektene og får meldt fra.

Flere av husene er så skadet at det ikke vil være mulig å bo der under gjenoppbyggingen.

300 skademeldinger

Flomskadene er store i deler av Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane etter svært spesielle værforhold i helga. Det var en kraftig temperaturøkning i fjellet i forkant. Det førte til rask snøsmelting, og samtidig kom det regnvær. Dermed ble det store vannmengder i vassdragene.

Flere innbyggere har fortalt om dramatiske episoder da de måtte komme seg unna vannmassene. Ottaelva i Oppland gikk over sine bredder, og rammet særlig Bismo i Skjåk.

INNSYN: De folkevalgte observerte skader rundt om i bygda Skjåk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De tre statsrådene skal i formiddag se med egne øyne hvordan lokalsamfunnet er rammet.

Setter ut tørkeutstyr

Forsikringsselskapet Gjensidige skal sette ut containere med pumper og tørkeutstyr for å være best mulig rustet når flommen trekker seg tilbake.

Sivilforsvaret i Oppland har deltatt med til sammen 70 personer. De har stått for vakthold ved vegsperringer og evakuering, bygging av flomvern, lensing og overvåking av sideelver. Sivilforsvaret har også bidratt med to amfibiekjøretøyer.