Her kåres Norges beste hacker

– Det er kjempegøy å prøve seg på disse utfordringene. Dessuten har vi noe å forsvare.

Martin Ingesen fra Vikersund og Nikolai Magnussen fra Tyristrand har vunnet hackerkonkurransen på The Gathering de siste tre årene. Det håper de å gjøre i år også.

– Sikkerhet er kjempeviktig, og her er hacking moro.

HACKERSJEF: Marit Iren Rognli Tokle leder hackerkonkurransen i Vikingskipet. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Marit Iren Rognli Tokle er ansvarlig for hackerkonkurransa TGhack, og er superstressa noen få minutter før det hele blåses i gang i Vikingskipet. Når sola står opp 1. påskedag skal de ha kåret en vinner, men før de kommer så langt skal mye skje.

– Vi har jobba nesten et år med de 50 oppgavene. To ganger i døgnet fram til søndag kommer det utfordringer som deltakerne må løse. Noen oppgaver er veldig enkle, og noen vil gi en god utfordring for de med mye erfaring, forteller Rogni, som til daglig er mobilutvikler i franske Sopra Steria.

Deltakerne i hackerkonkurransen skal først og fremst løse tre viktige utfordringer. De skal skaffe seg adgang, de skal skjule eller kryptere data og de skal avdekke et datainnbrudd.

The Gathering åpnet dørene onsdag. TG er et datatreff som finner sted hver påske i Vikingskipet i Hamar og ble arrangert for første gang i 1992. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Myndighetene følger med på The Gathering

– Her er mange skjulte juveler, sier Cato Lidahl Mørtsell.

Han jobber med tekniske analyser i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og sammen med flere kolleger har de stand i Vikingskipet. Det har de for å bevisstgjøre deltakere de kommer i kontakt med om sårbarhetene på nett, skape blest om sikkerhetsfagfelet, men også for å rekruttere talenter.

– Det er mangel på infosikkerhetsfolk i hele verden, og The Gathering er en rekrutteringsarena. Her er sykt mange gode folk, sier Lidahl Mørtsell. Helst bør de bli overbevist om at de skal jobbe med dette mens de går i videregående. De må velge realfag eller IT, sier han.

Datasikkerhet viktigere enn noen gang

Birgitte Johansen og Mia Landsem fra Trondheim er to som har forstått hvor viktig datasikkerhet er. Sistnevnte mest kjent for å hjelpe jenter som har blitt frastjålet nakenbilder på nettet, som eksempelvis håndballspilleren Nora Mørk. Nå er hun klar for fire viktige dager i et stappfullt Vikingskip. Musikken pumpes ut i lokalet der mange av de 6000 påmeldte allerede er på plass.

VIKTIG: Datasikkerhet er mer aktuelt enn noen gang, mener Birgitte Johansen og Mia Landsem. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

–Vi vil game, og her har vi masse venner, sier Johansen og Landsem.