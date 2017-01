Her kan du pante juletreet ditt

– Vi tenkte at når jula var ferdig, så kunne folk få levere det gamle treet sitt her i staden for at det skulle ligge ute og rotne, seier senterleiar Heidi Arnesen på Fagernes Kjøpesenter i Valdres.

Det er andre året folk kan få pante juletreet sitt på senteret i Valdres. Dei som leverer inn treet sitt får eit gåvekort på 50 kroner. Trea blir køyrt til Valdres bioenergi som lagar dei om til varme for sentrum. Om lag 12 juletre har blitt levert på senteret på éi helg, og senterleiaren håpar det kjem fleire.

– Eit av sentera våre i Bergen har fått om lag 100 tre, så det må vel vere målet vårt også, seier Arnesen.

Ein god ressurs

GOD IDÉ: Leiar for Natur og Ungdom synest fleire burde starte med panteordningar på juletre. Foto: Marte Iren Trøen / NRK

Leiar for Natur og ungdom i Oppland, Ida Martine Handegaard Bryde trur ikkje det er farleg å legge ut eit vanleg norsk tre i skogen, men om ein har kjøpt eit utanlandsk tre kan det innehalde ting som insekt og artar som ikkje høyrer heime i norsk natur. Ho meiner dette tiltaket er ein veldig god idé, og at det er bra ein kan ta i bruk ressursane det kan vere i eit gamalt juletre.

– Dei har panteordningar mange stader, men då må ein gjerne betale for å levere treet. Eg hadde i alle fall nytta denne ordninga når eg kan få 50 kroner for det, seier Handegaard Bryde.

Kundane blir overraska

NØGDE: Monica Bergeid Underdal seier spesielt ungane synest det er moro med gåvekort i premie for innlevert tre. Foto: Marte Iren Trøen / NRK

På ein butikk på senteret kan ein hente ut gåvekortet sitt, og butikktilsett Monica Bergeid Underdal fortel at folk er veldig nøgde med ordninga.

– Dei blir overraska over at dei kan få 50 kroner for ein liten kvist med eller utan barnåler, men synest det er veldig stas, seier Bergeid Underdal.

Folk NRK trefte på kjøpesenteret er positive til ordninga.

– Mange sleng juletreet utanfor stovevindauget, og det er ikkje bra. Det er fint at det er ein plass ein kan levere det, seier Unn Lesjø.

Mannen hennar, Geir Lesjø, fortel at dei sjølv brukar plasttre, men om dei hadde brukt naturtre hadde dei nytta tilbodet.

– Legg du treet ut i skogen blir det jo borte, men over mykje lengre tid, seier Geir Lesjø.

PLASTTRE: Ekteparet Lesjø brukar sjølv plasttre, men synest panteordninga er kjempebra. Foto: Marte Iren Trøen / NRK

Vurderer å auke gevinsten

Senterleiaren trur gåvekortet er god motivasjon for at folk tek seg bryet med å levere det gamle treet. Om ikkje 50 kroner er premie god nok, er senterleiaren villig til å spe på nokre kroner til.

– Kanskje vi må auke til 100 kroner neste år? Det syns eg det er verdt, seier Heidi Arnesen.