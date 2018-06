Her er grunnene til at du bør ha sommerjobb

Sommerferie fra skolen – betyr ikke det ferie, fri fra alle bekymringer utover kløende myggstikk, bading og is-spising? Jo, men det er også en tid det er lurt å utnytte for å skaffe seg erfaring fra arbeidslivet. Faktisk mener flere arbeidsgivere og forskere at det er noe av det viktigste du kan gjøre for å få fast jobb senere i karrieren.

Debatten har gått på NRK den siste uka: Er dagens unge late, eller er de klare for å ta i et tak i feriene? Bærbønder sier de har gitt opp å ansette norske ungdommer fordi de heller vil ha fri, og reiselivbedrifter melder om at de heller ansetter utenlandsk arbeidskraft.

GITT OPP: Bærbonde Veronica Hauge i Sogn har gitt opp å leie inn norsk ungdom for bærplukking. – Når vi finner noen, jobber de gjerne en dag eller to, før de finner ut at plukkinga er så travel og kjedelig at de slutter, sier hun. Foto: Bård Siem / NRK

Tallene taler for seg: Stadig færre tenåringer har i dag erfaring fra arbeidslivet, for eksempel i form av en deltidsjobb eller sommerjobb, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mens nærmere tre av fire 17-åringer hadde inntekter fra slike jobber på slutten av 1990-tallet, gjaldt dette bare om lag halvparten av 17-åringene i 2015. Tallene for 2016 viser en ytterligere svak nedgang.

Men – mye tyder på at det både er smart og lærerikt å jobbe i skolens ferier. Her har vi samlet de viktigste poengene:

1. Det er viktig for å få jobb seinere

Det at jobbsøkeren kan vise til tidligere erfaring, er noe mange arbeidsgivere er opptatt av. Hvis man ser at du har engasjert deg og jobbet ved siden av skole og studier, sier det noe om deg som person.

– Ved at du har arbeidet tidligere, gir det arbeidsgiver en mulighet til å danne seg et bilde av hvordan du er som person, og hvordan det er å jobbe med akkurat deg, sier Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i ManpowerGroup.

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, sier at en sommerjobb kan være avgjørende for karrieren din.

– For en fremtidig arbeidsgiver er enhver arbeidserfaring verdifull. Jobb ved siden av studiene er det som blir høyest verdsatt når arbeidsgivere skal ansette nyutdannede, sier hun.

PAKKET KAFFE: NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er avgjørende for framtidig karriere å ta seg sommerjobb. Selv begynte hun å jobbe som 16-åring med å pakke Krone kaffe ved samlebåndet på en fabrikk. – Jeg lærte å ha respekt for arbeidslivet. Den arbeidsmoralen de jeg jobbet sammen med hadde, at de trivdes, sto på, var lojale og ikke klaget på jobben. Det lærte meg både arbeidsmoral og ydmykhet, sier hun. Foto: Johan B. Sættem

Les også: Slik skaffer du deg sommerjobb

2. Du tjener egne penger

For mange er en sommerjobb det første møtet med arbeidslivet, og dermed muligheten til å få utbetalt lønn.

– Alle unge har godt av å oppleve det å tjene egne penger, sier Sven Fossum.

Dessuten er all erfaring, god erfaring, og han mener det er viktigere å ha en jobb framfor at den skal være veldig relevant med tanke på den yrkesretningen ungdommen ønsker senere i livet.

– All erfaring er god erfaring, og de fleste jobber har en viss form for overføringsverdi. Det viktige her er at man har en jobb og kan vise til arbeidserfaring, sier han.

HØY JOBB: Espen Eigil Barrat-Due Solum er nok den i Norge med den høyestliggende sommerjobben – i den såkalte Pigghytta på Galdhøpiggen. Bildet ble tatt i fjor da NRK møtte den da 23 år gamle arbeidstakeren på Norges tak. Foto: Even Lusæter / NRK

3. Du bygger opp selvtilliten din

Det er mange ting i en sommerjobb som gjør at du vokser som person.

– For eksempel kan det å jobbe med salg være viktig. Det å gi folk en god kundeopplevelse, for eksempel når du selger jordbær eller står i kassa, gir også den som selger, en god følelse. Det å se at du fungerer i en jobb er rett og slett noe som kan gi deg økt tro på deg selv, mener Sven Fossum.

Han mener også at erfaringen en sommerjobb gir, vil gjøre deg tryggere i arbeidssituasjoner senere.

Kristin Skogen Lund legger vekt på at det ikke er så nøye hva selve jobben går ut på.

– Det er ikke så nøye akkurat hva du gjør, men det å ha en jobb og ha ansvar, det er veldig lærerikt, mener hun.

4. Du lærer å samarbeide med andre på nye måter

– Hvis du håndterer det å være i en sommerjobb, håndterer du også å være i arbeidslivet. I dette ligger det også at du klarer å samarbeide med andre folk. Mange steder må man jobbe i team, andre steder jobber man mer på egen hånd, sier forsker ved FAFO, Kristine Nergaard.

Hun sier at man også må forholde seg til sjefen og andre kolleger, og at det kan gi ny innsikt i hvordan det er å arbeide tett med andre mennesker.

KARRIERE: Espen Haugen Dalbakk (25) begynte med sommerjobb i McDonalds som 15-åring, og trivdes så godt at han har blitt værende i kjeden. Nå er han skiftleder ved restauranten. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

5. Du lærer disiplin

Mange arbeidsgivere ser etter ansatte som kan de såkalte basistingene, nemlig det å møte punktlig, stå i jobben gjennom en hel dag, og så videre. Dette er viktig, mener Fossum i Manpower Group. Han får støtte av Kristine Nergaard i FAFO.

– Det å vise at man kan «skikke seg vel», er arbeidsom og til å stole på, er viktig for senere karriere, sier hun.

I for eksempel en butikkjobb får man også vist at man har evner til å kommunisere med andre, uten at det trenger å bety at du må være svært utadvendt.

– Her er det viktigere å vise at man er pålitelig, heller enn å ha så mye erfaring. Dermed har man en flott mulighet til å få en fot innenfor, sier Nergaard.

VARIERT: En sommerjobb kan være så mangt! For mange vil kanskje en rydde-, salgs- eller utejobb være det første møtet med arbeidslivet. – Det viktigste er at man viser at man kan håndtere det å jobbe, for eksempel ved å møte presis og utføre de oppgavene man blir pålagt, sier forsker Kristine Nergaard i FAFO. Foto: Leif Dalen/Geir Olav Slåen/Håkon Eliassen / NRK

6. Du får verdifull erfaring fra arbeidslivet

Det mange mener er det aller viktigste med å ha en sommerjobb, er rett og slett at du får erfaring med hvordan det er å jobbe, som er noe helt annet enn å gå på skole eller å studere. Du må forholde deg til en sjef, du må møte til rett tid, du må utføre oppgaver du blir utdelt.

– Man må lære å håndtere ulike situasjoner, og man må forholde seg til kolleger, understreker Nergaard.

Hun sier at det kan være krevende å søke jobber uten å ha tidligere arbeidserfaring å vise til, og at en sommerjobb kan være nøkkelen til denne første erfaringen.

JOBBANNONSE: Det er ikke alltid like lett å få sommerjobb, men det er lurt å prøve. Det kan også finnes mulige sommerjobber som ikke er utlyst – hør med slekt og venner!

7. Du får en viktig referanse på at du har utført et arbeid

Hege Hammerdal er bemanningsansvarlig i Hunderfossen Familiepark, og ansetter hvert år rundt 200 ungdommer for sommersesongen. Hun har snart 20 års erfaring med å rekruttere tenåringer. Hammerdal får ofte telefoner fra arbeidsgivere som ønsker en referanse på unge som har søkt jobb, og som startet karriere med sommerjobb på Hunderfossen

– Det å ha gode referanser betyr veldig mye. Det er mange arbeidsgivere som ringer oss og spør om ansatte som jobba her for mange år siden. Av og til ringer ungdommene oss selv og takker oss, fordi de skjønner at den referansen var gull verdt i kampen om en fast jobb, sier Hammerdal.

REFERANSE: Hege Hammerdal ved Hunderfossen Familiepark har ansatt ungdommer i sommerjobber i nesten 20 år. – Det er kjempeviktig å jobbe som ung, sier hun, og viser til at mange arbeidsgivere ringer for å få referanse når de skal ansette hennes tidligere sommervikarer. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

8. En manglende sommerjobb kan gjøre arbeidsgiver usikker

Hvis du har gått gjennom hele ungdomstiden din uten å ha hatt en eneste jobb, ser ikke det så bra ut på CV-en, mener Sven Fossum i Manpower.

– Det kan gjøre arbeidsgivere usikre. Hvorfor har ikke denne personen jobbet når han eller hun hadde sjansen i ferier og så videre? Når man konkurrerer med folk som har hatt både én og to sommerjobber vil dette telle negativt. mener han.

... men hvordan skaffe sommerjobben?

Så til det som kanskje er det vanskeligste, nemlig å skaffe selve sommerjobben. Mange jobber krever i dag både at du er over 18 år, har diverse kurs, har lappen på bil, og så videre.

Det kan fortone seg som helt umulig å skaffe en jobb når man kanskje bare er 15 eller 16 år. Men husk at mange jobber aldri blir utlyst, og at det finnes muligheter for dem som virkelig ønsker å jobbe!

Kristin Skogen Lund i NHO har et godt tips på veien: Nemlig å møte opp personlig der du kunne tenke deg å jobbe!

– Det er kjempefint med unge som tar initiativ. Det er ikke alltid så lett, men jeg vil oppfordre alle til å gjøre det. Mange bedrifter setter pris på at jobbsøkerne kommer innom og leverer CV. Da får du presentert deg personlig, og du kan formidle hvorfor akkurat du har noe å bidra med i jobben, understreker hun.