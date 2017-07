– Slik som historikken har vært i Kynnareviret med at det ikke har vært yngling her på flere år, så var det litt spesielt. Det var ikke helt forventet for oss i alle fall, men så vet vi ikke alt som skjer i skogen, sier seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn (SNO), Stein Arne Brendryen.

Første på flere år

SNO fikk den 18. juli melding om at noen hadde sett og også tatt bilder av tre ulvevalper ved en skogsbilvei i Kynndalen i Elverum, innenfor området som brukes av ulveparet i Kynnareviret.

Det har vært registrert ulv i Kynnareviret hvert år siden vinteren 2004/2005, og valpekull fra 2008/2009 til 2010/20011. Etter dette er det ikke påvist valper her, før i sommer.

– Vi har ikke fundert noe mer på det enn at vi har trodd at en av dyrene kanskje ikke kunne få valper. Nå kom det valper så da får vi se hvilket opphav de har, sier Brendryen.

Det kom en ny tispe til reviret i 2015/2016, noe som kan være årsaken til at det nå har kommet valper, men det er for tidlig å spekulere i, mener Brendryen.

SNO har tatt skitprøver i området og disse skal nå analyseres for å se om de kan gi svare på hvem som er foreldrene til valpene.

En av valpene har en hvit haletipp, noe som tispa som trolig er moren også har.

Spesielt møte i skogen

Det var hobbyfotograf Terje Håheim fra Etne, som egentlig var i Hedmark for å se på lappugle, som tok bildet. Han forteller at de kom kjørende på en skogsbilvei da de plutselig så ulvevalpene.

– De så ikke redde ut, men kikket flere ganger mot andre siden av veien, så mor var nok ikke langt unna. Det hele gikk så fort. Det ble litt panikk for å få fram kamera, og først ble det tatt noen bilder gjennom bilvinduet, det ble ikke bra. Så åpnet jeg døra og fikk noen fine bilder, sier Håheim.

Han så tre valper, men klarte ikke å ta bilde av alle tre samtidig. I løpet av 30–40 sekunder forsvant valpene inn i skogen igjen. Håheim tror ikke det var flere valper enn de tre i nærheten. Det er ikke første gang han får et uventet møte i skogen.

– For et par år siden var jeg i Finnmark for å se på snøugla, og første dag så jeg en brunbjørn. Og nå får jeg se ulv. Det er veldig spesielt for en hobbyfotograf fra Vestlandet.