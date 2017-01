Her bor de uten vann og går på utedo - Men det er helt nødvendig!

På krykker stavrer Tone Østmo seg ned trappa fra leiligheten sin i blokka i Barkeveien i Kongsvinger.

For å komme på do må hun og de andre beboerne benytte seg av den flyttbare doen som er satt opp utenfor blokka. Litt tungvint er det, men Tone tar det med et smil.

GRUER SEG: – Jeg gruer meg litt for doturene, men er glad jeg bare har en trapp ned, sier Tone Østmo. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg er ganske optimistisk av natur. Ting må jo gjøres. Det er bare å se på baderomstaket mitt. Det har vannskader fra rør som ligger inni taket og det er greit å få det skiftet ut, sier Østmo.

Årsaken er at det foregår et omfattende arbeid med å bytte ut og vedlikeholde rørene til vann og kloakk i blokka.

I tiden som kommer er det flere borettslag i Kongsvinger som må ty til utedoen en periode.

Uten vann hele dagen

VIKTIG Å SJEKKE: Tom Langholm, teknisk-sjef i KOBBL og administrerende direktør Sven O. Nylænder har oppfordret alle borettslag til å sjekke rørsystemet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Kongsvinger og omegns boligbyggelag (KOBBL) har oppfordret alle styrene i borettslagene og selveierleilighetene i byen om å sjekke tilstanden på vann- og avløpsrørene. Mange steder må det gjøres mye.

– Dette er det kjempeviktig å ha kontroll på. Mange av byggene er satt opp på 1960, -70 og inn i 80-tallet, og da kan levetiden ha gått ut på rørene, sier administrerende direktør i KOBBL, Sven O. Nylænder.

Mer enn 150 millioner kroner skal brukes for å vedlikeholde og bytte ut rør til vann og kloakk i boligbyggelags- og selveierleiligheter i Kongsvinger de neste 10 årene.

Det er et omfattende arbeid som byr på utfordringer for beboerne når arbeidet pågår. På noen dager er vann og avløpsnettet stengt fra klokka 08.00 om morgenen til klokken 20.00 på kvelden i perioder.

Kan få kloakk i leiligheten

FLERE HUNDRE METER RØR: I borettslaget i Winsnes gate i Kongsvinger er flere hundre meter med rør rehabilitert, sier vaktmester Kjell Berger og styreleder Terje Hellerud. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Tom Langholm som er teknisk-sjef i KOBBL sier at behovet for vedlikehold av rørsystemet enkelte steder har vist seg å være prekært. Han er glad for at vedlikeholdsarbeidet er i gang.

– Er rørene tette og beboerne bruker toalettet, vil det til slutt få tilbakeslag og da kan kloakken komme inn i leilighetene, sier Langholm.

Flere borettslag har fått seg en overraskelse og arbeidet er blitt mer omfattende enn de trodde.

– Vi trodde vi hadde kontroll på rørene, men etter en grundig sjekk med kamera viste det seg at de var 50 prosent tette, sier Terje Hellerud som er styreleder i borettslaget i Winsnesgata i Kongsvinger.