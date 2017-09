Wiktor Enoksen var på skogstur med elghunden sin søndag, da hunden fikk los på en elgku med kalv.

Hunden ble stående og bjeffe, men kom etter hvert tilbake til sin eier. Da fulgte elgkua etter og gikk til angrep på Enoksen.

Det var Østlendingen som først omtalte hendelsen.

– Dette var flaks

HELDIG TURGÅER: Wictor Enoksen fra Stor-Elvdal er glad for at han slapp unna med blåmerker etter det ublide møtet med elgen. Foto: Privat

– Den sparket med forbeina, og traff GPS'en som lå i sidelomma på buksa. Jeg ser ikke bort fra at GPS'en, som ble ødelagt, har tatt av for noe av støtet. Jeg fikk også et spark ved kneet, som heller ikke var alvorlig.

– Skyggelua ble også liggende flere meter unna etterpå, så elgen har nok så vidt vært borti hodet mitt også.

Enoksen er en erfaren jeger, men sier at han aldri har hatt noen liknende opplevelse før.

– Jeg var skjelven en stund etterpå, det er klart det er en litt skremmende opplevelse mens det står på.

Etter angrepet forsvant de to elgene inn i skogen igjen, hunden fulgte etter en liten stund og kom så tilbake igjen.

– Moren vil forsvare kalven sin

ELGEKSPERT: Seniorforsker Erling Solberg ved Norsk institutt for naturforskning. Foto: Norsk institutt for naturforskning / NINA

Seniorforsker Erling Solberg ved Norsk institutt for naturforskning har sett videoen, og sier at elgen blir stresset og irritert på grunn av hunden, og vil forsvare kalven sin.

– Elg er genetisk disponert for å være redd for ulv og andre rovdyr, og er derfor redd for dyr som minner om ulv.

Han sier også at adferden til denne elgen likevel ikke er helt vanlig på denne tiden av året.

– Ofte er den mer aggressiv om våren, når kalven er nyfødt og forsvarsløs. Det hender også at den er stresset og irritert om vinteren, hvis det er vanskelig å få tak i nok næring.

– Jeg må bare gjenta det gamle rådet om å holde avstand til enhver elg, og særlig elg som går sammen med kalven sin.

Flere tilfeller av elgangrep

I februar i år ble en 17 år gammel jente angrepet av en elg i alpinbakken i Lillehammer. Hun hadde også flaks fordi sparket fra elgen traff alpinhjelmen hennes. Noe mer kuriøst var det berømte elgangrepet på Hemnesberget i Nordland, der elgen smadret en robotgressklipper.

– Har du tenkt å gjøre noe annerledes neste gang?

– Jeg vil være mer forsiktig, holde avstand og ikke utfordre skjebnen på denne måten. Det kunne absolutt ha gått verre, sier Enoksen.