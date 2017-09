Politiet etterforsker skade på ku

Politiet etterforsker at ei ku ble funnet med skader i et fjøs i Steinsetbygda i Etnedal, skriver Oppland Arbeiderblad. Kua sto i fjøset, da bonden oppdaget at hun hadde et kutt over øyet. I juli ble 10 kyr funnet lemlestet i Lomen i Vestre Slidre.