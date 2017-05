Helomvending for skoletilbud i Midt-Østerdalen

Det er klart etter at fylkesrådet i formiddag behandlet sitt eget forslag, som opprinnelig var at åtte av elleve linjer skulle legges ned.

Dette innebærer at tilbudene innen elektrofag, teknisk-industriell produksjon og påbygg generell studiekompetanse blir lagt ned.

Saken har ført til svært stort engasjement og salen var full av tilhørere da møtet ble satt på fylkeshuset i Hamar i formiddag.

SNUDDE: Fylkesråd i Hedmark, Aasa Gjestvang. Foto: Frode Meskau / NRK

– Jeg er syns det er en styrke at vi klarer å ta et skritt tilbake, når tilbakemeldingene har vært så massive, sa fylkesråd Aasa Gjestvang etter møtet.

– Betyr det at bare man bråker nok, så kan man endre et politisk vedtak?

– Nei, slik er det ikke. Men noen ganger er det sunn fornuft det som sies, og da er det vår oppgave å lytte til det. Men jeg må understreke at regionen nå har en stor oppgave i å snu elevtallene.

FORNØYD ETTER VEDTAKET: Elevrådsleder Trym Holton Olstad Foto: Frode Meskau / NRK

Det samme sier elevrådsleder Trym Holton Olstad.

– Nå må alle jobbe for å få opp elevtallene. Vi må få fram hvor bra det er å gå på Midt-Østerdal videregående skole.

400 i fakkeltog

Fylkesrådet i Hedmark hadde opprinnelig foreslått å legge ned åtte av elleve studietilbud ved Midt-Østerdal videregående skole på Koppang fra høsten av. Nedleggelsen hadde ført til at skolen bare hadde fått to studietilbud første året, ett andre året og ingen tredje året.

Forslag førte til kraftige reaksjoner, og fredag gikk 400 i fakkeltog på Koppang i protest mot forslaget.

Lav søkning

Gjestvang har tidligere sagt at søkningen til skolen er altfor lav, og at det kommer til å bli ett tusen færre videregående elever i Hedmark fram til 2025. Elevgrunnlaget blir ikke bedre av at ungdom i Rendalen i stor grad velger Tynset, mens ungdom fra Åmot velger Elverum.

Hun har også understreket at hele saken er en stor politisk belastning, og at det «er ingen som ikke ønsker et godt tilbud mellom Elverum og Tynset».